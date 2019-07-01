İşte İslam ülkelerinde eşcinsel sapkınlara uygulanan cezalar!

Taha Emre Özdemir Ankara

İslam Konferansı Örgütü'ne üye 23 ülke, Lut Kavmi'nin torunlarına; idam, hapis, para, kırbaç veya sopa gibi cezai yaptırımlar uyguluyor.

33 İslam Konferansı Örgütü Üyesi ülkeden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkede eşcinsellik serbest bırakılıyor.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Türkiye'nin eşcinsel sapkınlara yönelik ılımlı tutumu bulunurken söz konusu 4 ülkenin ortak özelliği Avrupa Konseyi'ne üye olmaları. Eşcinselliğin yasal olduğu diğer iki ülke de Kazakistan ve Kırgızistan.

İşte İslam ülkeleri bazında eşcinsel sapıklara yönelik uygulamalar:

Afganistan: Taliban döneminde idam ile cezalandırılan eşcinselliğin 2005 yılı itibari ile yasal konumunda belirsizlik hakim.

Arnavutluk: Komünist rejim döneminde eşcinselliğe hapis cezası öngören Arnavutluk Ceza Yasası 20 Ocak 1995'te değiştirilerek eşcinselliği suç olmaktan çıkardı.

Azerbaycan: Azerbaycan Mayıs 2000'de eşcinsel eylemleri suç olmaktan çıkardı.

Bahreyn: Eşcinselliğe 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bangladeş: Bangladeş Ceza Yasası'nın 377 nolu maddesi eşcinsel eylemlerde bulunanlara 10 yıl ile ömür boyu arasında hapis cezası öngörüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri: 7 farklı emirlikten oluşan Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem federal ceza yasası hem de Dubai, Abu Zabi, Ras al-Haima ve Sarga Emirlikleri'nin yerel ceza yasaları eşcinselliği suç olarak kabul ediyor. Federal yasa eşcinselliğin idam ile cezalandırılmasını öngörürken yerel emirlikler farklı cezai yaptırımlar uyguluyor.

Bosna-Hersek: 28 Kasım 1998'de kabul edilen yeni ceza yasası eşcinselliğe referans vermemekle birlikte onlara cezai bir yaptırım uygulamıyor.

Cezayir: 19 Haziran 1984'de güncellenen Cezayir Ceza Yasası'nın 388 nolu maddesi eşcinselliğe 2 ay ile 1 yıl arası hapis cezası ile 500 ila 2000 Dinar para cezası öngörüyor.

Endonezya: 2004 yılı itibari ile Endonezya Ceza Yasası'nda eşcinsellik ile ilgili bir madde bulunmuyor.

Fas: Fas Ceza Yasası'nın 489 nolu maddesi eşcinselliğe 3 yıla kadar hapis cezası ve 1000 dirhem para cezası öngörüyor.

Filistin: Filistin Yönetimi'ne bağlı güvenlik güçleri yakalanan eşcinselleri hapis cezasına çarptırıyor.

Irak: Saddam Hüseyin döneminde 1969 yılında kabul edilen ceza yasası eşcinsellikten bahsetmese de, 2001 yılında Irak Devrim Muhafızları Konseyi'nin aldığı karar ile eşcinsellik idamla cezalandırılıyor.

Katar: 1971 yılında yürürlüğe giren Katar Ceza Yasası eşcinselliği 5 yıla kadar hapis ve kırbaç ile cezalandırıyor.

Kazakistan: Kazakistan'da 1997 yılında eşcinsel eylemler suç olmaktan çıkarıldı.

Kırgızistan: Kırgızistan, 1 Ocak 1998 tarihinde kabul ettiği yasa ile, eşcinselliği suç olmaktan çıkardı.

Kuveyt: Eşcinselliğe 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Libya: Yasadışı.Hapis cezası. Libya Ceza Yasası'nın 407(4) nolu maddesi eşcinselliğe 3 ile 5 yıla kadar hapis cezası hapis cezası öngörmektedir.

Lübnan: Lübnan Ceza Yasası'nın 534 nolu maddesi eşcinselliğe 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Malezya: Malezya Ceza Yasası'nın 377 no'lu bölümü eşcinselliği 20 yıla kadar hapis, para veya sopa ile cezalandırılmasını öngörüyor.

Mısır: Mısır'da eşcinsellikle ilgili bir cezai yaptırım bulunmuyor.

Nijerya: Laik yasa sisteminin geçerli olduğu eyaletlerde Nijerya Ceza Yasası'nın 42. bölümü eşcinselliğe 14 yıl hapis cezası öngörüyor. Şeriat hükümlerinin geçerli olduğu eyaletlerde ise eşcinselliğe taşlanma yolu ile idam cezası veriliyor.

Umman: Eşcinselliğe 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Özbekistan: Özbekistan ceza yasasının 120 nolu maddesine göre eşcinsel erkekler üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

Pakistan: Yasadışı. Pakistan'da 1990 yılında şeriat hükümleri geçerli kabul edildi. Buna göre eşcinsellik; iki yıl hapis cezası, 100 kırbaç veya idam ile cezalandırılıyor.

Sudan: Sudan'da eşcinsellik; hapis, sopa veya idam ile cezalandırılıyor.

Suriye: Eşcinselliğe 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Suudi Arabistan: Eşcinselliğin yasa dışı olduğu Suudi Arabistan'da yakalananlar hapis, ömür boyu hapis veya idam edilerek cezalandırılıyor.

Türkiye: Eşcinsel eylemleri cezalandıran hiçbir cezai hüküm bulunmuyor.

Ürdün: 1951 yılında kabul edilen ceza yasasında eşcinsellikten bahsedilmemesine karşın uygulamada eşcinselliğin herhangi bir yaptırıma uğrayıp uğramadığı belirsizliğini koruyor.

Yemen: Eşcinsellik hapis veya idam ile cezalandırılıyor.