İşte İran'da Reisi'nin yerine geçecek isim! Hükümet acil toplandı

İran hükümeti, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm haberinin ardından acil toplantı düzenledi.

Başkan Yardımcısı Mohammad Mokhber Pazartesi sabahı İran kabinesinin acil toplantısına başkanlık etti.

5 GÜNLÜK YAS

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajı mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etti.

GÖREVİ MOKHBER ÜSTLENECEK

Öte yandan İran Anayasayı Koruma Komitesi, başkanlık görevlerini Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Mokhber'in üstleneceğini ve seçimlerden önce cumhurbaşkanı seçilmeyeceğini açıkladı.

MUHAMMED MOKHBER KİMDİR?

Mokhber, cumhurbaşkanının ölümünden sonraki 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi düzenleyecek olan, parlamento başkanı ve yargı başkanıyla birlikte üç kişilik konseyin bir parçası.

1 Eylül 1955 doğumlu Mokhber, Ali Hamaney'e yakın görülüyor. Mokhber, 2021'de Reisi'nin başkan seçilmesiyle ilk başkan yardımcısı olmuştu.

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O dönemde Reuters'e konuşan kaynaklara göre Mokhber, Ekim ayında Moskova'yı ziyaret eden ve Rusya ordusuna füze desteği sağlamayı kabul eden İranlı yetkililerden oluşan bir ekibin parçasıydı. Ekipte ayrıca İran Devrim Muhafızları'ndan iki üst düzey yetkili ve Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili de yer aldı.

Mokhber daha önce dini lidere bağlı bir yatırım fonu olan Setad'ın başkanıydı. 2010 yılında Avrupa Birliği, Mokhber'i "nükleer veya balistik füze faaliyetlerine" karıştığı iddiasıyla yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlar listesine dahil etti. İki yıl sonra listeden çıkarıldı. 2013 yılında ABD Hazine Bakanlığı, Setad'ı ve denetlediği 37 şirketi yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine ekledi.

YAS İLAN EDİLDİ

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşanıyor. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajı mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etti.

NE OLMUŞTU?

İran-Azerbaycan sınırında dün bir barajın açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter dönüş yolunda kazaya uğramıştı.

İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen bir ısı kaynağını tespit etmiş ve koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtilmişti.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki üst düzey askeri yetkili ile üç kişilik mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.