İşte İmamoğlu’na sorulamayan o soru

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CHP adeta yangın yeri!.. Parti içinde yaşanan kavgalar son günlerde gündemden düşmüyor. Son olarak CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan gerilim Türkiye’yi salladı. Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu’na, “Şizofren” diyerek hakaret ettiği, İmamoğlu’nun ise il binasına gidip Kaftancıoğlu’nun odasını bastığı ortaya çıktı.

CHP’ye yakın gazeteciler, Ekrem İmamoğlu’na bu gerilimi sordu. İmamoğlu, “Bir kadın olarak böyle bir şeyi söylemediğini düşünüyorum” dedi.

Ancak gazeteciler esas soruyu unuttu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, bu gelişmeler de masaya yatırıldı.

Sorulamayan soru: Odasını bastınız mı, basmadınız mı?

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Canan Kaftancıoğlu'nun, "Şizofren" ifadesini sizin için kullanmadığın, nezaketli bir hanım olmasından yola çıkarak tahmin ediyorsunuz. Peki siz, birebir siz, o sözü duyduktan sonra gidip Canan Kaftancıoğlu'nun odasını bastınız mı, basmadınız mı?”