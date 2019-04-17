İşte İmamoğlu için en çok sevinenler! "Bu daha başlangıç"
Ekrem İmamoğlu'na YSK tarafından mazbata verilmesinin ardından, CHP'lilerden daha çok FETÖ'cülerin ve PKK sempatizanlarının sevindiği görüldü. Sevinenler arasında bazı yabancı televizyon kanalları ve FEMEN de bulunuyor. "Bu daha başlangıç" söylemleri ise dikkat çekti.17 Nisan 2019 Çarşamba 23:35
Maltepe'deki sayımın tamamlanmasıyla birlikte YSK, Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı verdi.
Bu gelişmenin ardından FETÖ'cüler, PKK sempatizanı bazı hesaplar ve bazı yabancı basın kuruluşları sosyal medyadan sevinç mesajları paylaştı.
Firari FETÖ'cü Can Dündar "bekle bizi İstanbul" derken, Hayko Bağdat "Demirtaş serbest bırakılsın" tweeti attı.
Yine FETÖ tetikçisi Emre Uslu'nun "adam kanırta kanırta kazandı" mesajının yanı sıra, FEMEN'in Türkiye hesabının da "Vakit AKP’siz İstanbul vakti! Vakit Erdoğan’sız Türkiye vakti! FEMEN, Erdoğan’ın otoriter rejimine karşı korkusuzca direnen Türkiye halkını selamlıyor! Bu daha başlangıç!" tweeti atıldı.
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