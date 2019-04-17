İşte İmamoğlu için en çok sevinenler! "Bu daha başlangıç" Ekrem İmamoğlu'na YSK tarafından mazbata verilmesinin ardından, CHP'lilerden daha çok FETÖ'cülerin ve PKK sempatizanlarının sevindiği görüldü. Sevinenler arasında bazı yabancı televizyon kanalları ve FEMEN de bulunuyor. "Bu daha başlangıç" söylemleri ise dikkat çekti.

Maltepe'deki sayımın tamamlanmasıyla birlikte YSK, Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı verdi. Bu gelişmenin ardından FETÖ'cüler, PKK sempatizanı bazı hesaplar ve bazı yabancı basın kuruluşları sosyal medyadan sevinç mesajları paylaştı. Firari FETÖ'cü Can Dündar "bekle bizi İstanbul" derken, Hayko Bağdat "Demirtaş serbest bırakılsın" tweeti attı. Yine FETÖ tetikçisi Emre Uslu'nun "adam kanırta kanırta kazandı" mesajının yanı sıra, FEMEN'in Türkiye hesabının da "Vakit AKP’siz İstanbul vakti! Vakit Erdoğan’sız Türkiye vakti! FEMEN, Erdoğan’ın otoriter rejimine karşı korkusuzca direnen Türkiye halkını selamlıyor! Bu daha başlangıç!" tweeti atıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.