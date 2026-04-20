Şok açıklamalar... Montella'nın Türkiye'yi seçme nedeni
Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da Sky Calcio Club'a kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da Sky Calcio Club'a kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da Sky Calcio Club'a verdiği röportajda Türkiye'yi seçme nedenini açıkladı.
Montella'nın açıklamaları şöyle:
-Türkiye'de bir takım oluşturduk; bana daha önce takımda yeterince istikrar olmadığını söylüyorlardı. Taktiksel bir düzen getirdik; onlara birkaç temel kavram öğrettim, ancak bunlarla hepsini tek bir yöne yönlendirmeye çalıştım. Milli takımda zaman yok, maç stratejisi, çalışma yöntemi ve süreklilik sağlamaya çalışmalısın. Bu, kulüplerdeki yakınına yakın olmalı. Türkiye'de oynayanları tanıdığım için yurtdışında oynayanları incelemek zorunda kaldım. Takım, sadece teknik nitelikleri sayesinde değil, tesadüfen Dünya Kupası'na gelmedi.
-Her zaman kendini geliştirmek istiyordu, dengeliydi. Bunu hemen fark etmesini sağlayan bazı işaretler var. ‘Hocam, bana başka bir şey yaptır’, sahadan hiç ayrılmazdı, erken gelirdi. Ve bence daha da gelişmeye mahkumdur.
-Bir buçuk yıl boyunca İtalya'dan hiçbir teklif almadım. Kendimi kanıtlamak için Türkiye'ye gittim çünkü İtalya'dan hiçbir teklif almadım.
-Artık antrenörlük yapmamayı, bırakmayı bile düşündüm, çünkü bir şansım yoktu, sonra koronavirüs geldi, evdeydim ve iyiydim. Sonra hoşuma gitmeyen birkaç teklif geldi. Ve sonra sıfırdan başlayıp yeniden başlamak için karar verdim.
"İTALYA DÜNYA KUPASINI HAK ETMİŞTİ"
-İtalyan futbolunda her şey o kadar da kötü değil. En güçlü birkaç takım hariç tutulursa, İtalya rekabetçi bir ülke. Şu anda Dünya Kupası'na katılamamış olmanın yarattığı bir gerginlik var ama bu takım, teknik açıdan da oraya gitmeyi hak etmişti. Ben o kadar karamsar olmazdım.
