Meslek odası mı, siyasi saha mı? Zıpla zıpla, zıplamayan Özkan Yalım’dır

"Zıplamayan Özkan Yalım'dır" tepkisi

Seçimi kazanan grubun kutlamalar sırasında attığı "Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyipçidir" sloganına değinen Ali Karahasanoğlu, bu zihniyetin tutarsızlığına dikkat çekti. Karahasanoğlu, CHP’li belediye başkanlarının adının karıştığı ahlaki skandalları hatırlatarak, slogan atanların bu isimlere sahip çıkmasını eleştirdi. Yazısında, "Zıpla zıpla, zıplamayan Özkan Yalım’dır, fuhuşçudur, kasetçidir" diyerek tepkisini dile getiren yazar, adı çeşitli iddialarla anılan Uşak Belediye Başkanı ve diğer isimler üzerinden meslek odasındaki siyasi körlüğü gözler önüne serdi.

Meslek odası mı, siyasi saha mı?

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ali Karahasanoğlu, Tabip Odası seçimlerinin bir sağlık mesleği organizasyonundan ziyade, "Gezi direnişi" provalarına dönüştürüldüğünü belirtti. Sandıktan çıkan grubun "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları atarak savcı katillerini ve terör destekçilerini sevindirdiğini vurgulayan Karahasanoğlu, hekimlik onurunun siyasi ideolojilere alet edildiğinin altını çizdi.

%16 ile gelen temsil tartışması

Ali Karahasanoğlu, yazısının devamında çarpıcı bir istatistik paylaştı. İstanbul’daki 36 bini aşkın doktordan sadece %16’sının oyunu alarak başkan seçilen grubun "zafer" edebiyatı yapmasını eleştiren Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki doktorların sadece %16’sının oyunu alarak seçimi kazandınız. Boşverin 'Oyların %60’ını topladık' edebiyatını. Toplam doktor sayısının sadece küçük bir kısmıyla temsil yetkisi aldınız."

Karahasanoğlu, her fırsatta milli iradeyi ve seçim katılım oranlarını sorgulayan bu kesimin, kendi kazandıkları düşük katılımlı seçimlerde nasıl bir çifte standart sergilediklerini belirterek yazısını noktaladı.

Karahasanoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın>>>