Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran'dan ABD'ye misilleme: İHA'lar Amerikan savaş gemilerini hedef aldı

ABD’nin Umman Denizi’nde İran’a ait bir ticari gemiyi vurarak gerilimi tırmandırmasının ardından Tahran, sahada ilk askeri karşılığını verdi. İran’a yakın kaynaklar, Amerikan savaş gemilerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Sahada ilk askeri karşılık

İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin deniz operasyonlarına cevaben İHA'larla saldırı başlattığını bildirdi. Hedef alınan ABD gemilerindeki hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir veri paylaşılmazken, bu operasyonun Tahran tarafından "ilk yanıt" olarak tanımlanması dikkat çekti.

Pezeşkiyan: "Tehditler ateşkesin ihlalidir"

İran Cumhurbaşkanı Masud PEZEŞKİYAN, ABD’nin bölgedeki askeri adımları ve deniz ablukası çabalarının mevcut ateşkes sürecini açıkça ihlal ettiğini savundu. Pezeşkiyan, savunma kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir yeni Amerikan ya da Siyonist macerasına karşı kapsamlı şekilde karşılık verecektir."

Hürmüz Boğazı uyarısı: "Güvenlik ücretsiz değil"

Misilleme harekatıyla birlikte en sert açıklamalardan biri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammad Reza AREF’ten geldi. Bölgedeki enerji trafiğinin kalbi olan Hürmüz Boğazı’na işaret eden Aref, küresel piyasaları sarsacak bir uyarıda bulundu:

  • Stratejik Tehdit: Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ücretsiz olmadığını vurguladı.
  • Ağır Bedel: "Ya herkes için serbest petrol ticareti ya da herkes için ağır bedeller" ifadesini kullanarak, ABD ablukasının sürmesi durumunda boğaz trafiğinin riske girebileceği mesajını verdi.

İranlı yetkililer, ABD’nin askeri adımlarının karşılıksız kalmayacağını ve gerekmesi durumunda daha geniş kapsamlı harekatların yolda olduğunu bildirdi.

Hürmüz’de kıyamet! İki gemi vuruldu!
Hürmüz’de kıyamet! İki gemi vuruldu!

Dünya

Hürmüz’de kıyamet! İki gemi vuruldu!

Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!
Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!

Dünya

Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!

Hürmüz Boğazı'nda sular ısındı, petrol fiyatları uçuşa geçti
Hürmüz Boğazı'nda sular ısındı, petrol fiyatları uçuşa geçti

Gündem

Hürmüz Boğazı'nda sular ısındı, petrol fiyatları uçuşa geçti

