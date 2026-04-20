Süper Lig devinden şaşırtan karar çıkabilir sezon sonu...
Okan Buruk'un tam da istediği gibi savunma disiplinine sahip Jonathan Rowe için Galatasaray'ın ilk hamlesini yaptığı iddia edildi.
Okan Buruk'un tam da istediği gibi savunma disiplinine sahip Jonathan Rowe için Galatasaray'ın ilk hamlesini yaptığı iddia edildi.
Galatasaray, Jonathan Rowe ile ilgilendiği iddia edildi. Noa Lang'la gelecek sezon devam edilmeyeceğinin netleştiği ortamda Marcus Rashford'dan sonra adı gündeme gelen ikinci oyuncu Bologna'nın 22 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu oldu.
Sol kanatta oynadığında sağ ayağıyla kaleye yönelmeyi ve uzak köşeye vuruş yapmayı seven Rowe, Okan Buruk'un en çok üzerinde durduğu kanat oyuncularından beklenen savunma disiplinine sahip. Önde baskı ve rakibi karşılama konusunda hareketli bir oyuncu.
Fotospor'a göre; Klasik bir çizgide bekleyen kanat oyuncusundan ziyade, bir "yardımcı forvet" gibi ceza sahası içine girmeyi tercih eder.
