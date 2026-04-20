Beklenmedik gelişme yaşanabilir mi? Victor Nelsson Galatasaray'a geri dönecek mi?
Galatasaray'da kadroda kendisine yer bulamayan bu nedene sezo başında Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nellsson kariyerine dair açıklama yaptı.
Galatasaray'da sezon başında Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Danimarkalı stoper, hafta sonu oynadıkları Milan maçı sonrası yaptığı açıklamada kariyerine dair de önemli ifadeler kullandı.
Nelsson, "Gelecek yıl Verona'da kalacak mısın?" sorusuna şu cevabı verdi: -Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, geleceği düşünmüyorum. Geleceğim hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bunu düşünmüyorum.
Danimarkalı oyuncu, bu sezon İtalyan ekibinde 33 maçta 2,866 dakika süre alırken 4 kez sarı kart gördü. Victor Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
