  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uşak’ta skandalın perde arkası aralanıyor! Dijital Materyallerden “Özel Arşiv” ve “Hayali Personel” çıktı Sosyal medyada dijital temizlik: Çocuklar tehlikenin kıyısından dönüyor! Ataşehir’de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu! Yat partisinden skandal tapelere! Sizi dünyanın her yerinde böyle izliyorlar! Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti! CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt Yılmaz: Belirsizlik ortamında istikrarımızı muhafaza ediyoruz Güvenli liman Türkiye diplomasinin öncüsü Karanlık eller bizzat hedefin kendi parmaklarını kullanarak tetiği çektirir! Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı! Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"
Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"

Bölgede sular durulmazken İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayınladığı videoyla adeta ateşle oynuyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, yer altı tesislerindeki füze ve İHA stoklarını sergileyerek düşmana gözdağı verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı (İHA) stoklarının bakım ve yenilenmesine ilişkin bir video yayımlayarak, "Ateşkes sürecinde, fırlatma rampalarımızı güncelleme ve yeniden doldurma hızımız, savaş öncesine göre daha da artmıştır" dedi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı (İHA) stoklarının bakım ve yenilenmesine ilişkin bir video yayımladı. Görüntülerde, yer altı tesislerinde konuşlu İHA’lar, füzeler ve fırlatma sistemlerinin yanı sıra yerden yere füze sistemlerine ait unsurlar yer aldı. Musevi, paylaşımda yer alan açıklamada, "Ateşkes sürecinde, füze ve İHA fırlatma rampalarımızı güncelleme ve yeniden doldurma hızımız, savaş öncesine göre daha da artmıştır. Düşmanın bu tür bir kapasiteyi oluşturmakta yetersiz olduğunu biliyoruz ve bu nedenle mühimmatlarını dünyanın öbür ucundan parça parça temin etmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz düğümü: İslamabad'daki müzakereler çıkmaza girdi
ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz düğümü: İslamabad'daki müzakereler çıkmaza girdi

Gündem

ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz düğümü: İslamabad'daki müzakereler çıkmaza girdi

Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!
Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!

Dünya

Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!

Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok!
Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok!

Dünya

Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok!

İran'dan ABD'ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz
İran’dan ABD’ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz

Gündem

İran’dan ABD’ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

girdi ve çıktı birbirini tutmuyor

bunca füze yapan iğran’da havacılığın yani uçak endüstrisinin de bayağı iyi gelişmiş olması lazımken sonuç ‘sıfır’! uçaktan ve tabii ki savaş uçağından en mahrum ülke! dolayısıyla uçak seviyesinde taarruz ve hava savunma sistemleri yok! bir şeyleri yanlış yapıyorlar, ama anlamadım nedir.

maçta sona doğru

Yer üstündeki füzeleri bitirdiler, sıra yer altındaki füzelere geldi demek ki. Müslüman Katili şiii İran rejimi sona doğru ilerliyor. Ya, daha önce beraber Müslüman katliamları yaptığı İsrail-ABD iklisi ile anlaşacak, ya da pilini bitirip palavlayarak tarihin çöp sayfasında elleri kanlı katil olarak yerlerini alacaklardır. Müslüman Katilliğinde İran, gavur İsrail'i bile geçmiş ve ondan bile daha zalim olduğunu göstermiştir. Türkiye ve Müslüman Arap ülkeleri, her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıdır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23