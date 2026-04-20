Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kabine Beştepe'de toplanıyor: Öncelikli gündem okul güvenliği ve bölgedeki kriz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yoğun bir gündemle bir araya geliyor. Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları ile tırmanan ABD-İran geriliminin yansımaları ele alınacak.

Beştepe’deki kritik buluşmada hem iç güvenlik hem de küresel enerji krizine dönüşen bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor

Kabinenin en önemli iç gündem maddesini, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki eğitim kurumlarını hedef alan saldırılar oluşturuyor. İlgili bakanlıkların saldırılara dair hazırladığı raporların sunulacağı toplantıda, okullarda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması için alınacak ek tedbirler kararlaştırılacak. Özellikle eğitim yuvalarının fiziksel güvenliği ve denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması bekleniyor.

Bölgesel diplomasi ve ateşkes trafiği

Toplantıda, Orta Doğu’da tırmanan gerilim de dış politika başlığı altında detaylıca incelenecek.

  • Ateşkes Süreci: ABD, İsrail ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ve Ankara’nın bu süreçteki diplomatik katkıları değerlendirilecek.
  • Hürmüz Boğazı Krizi: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla bozulan enerji dengeleri ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın Türkiye ekonomisine etkileri analiz edilecek.

Ekonomide enerji başlığı

Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin, yurt içindeki akaryakıt ve enerji maliyetlerine yansıması kabinenin bir diğer önceliği olacak. Enerji arz güvenliğinin korunması ve olası fiyat artışlarına karşı alınacak önlemler ekonomi yönetimiyle birlikte görüşülecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Millete Sesleniş" konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesinin ardından parti yönetimine ve işleyişine yöne..
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı üç-dört günde teslim alma hayallerinin hüsranla sonuçlandığını ilan etti. Washing..
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şirazesi iyice kaydı!.. Özgür Özel, ""Türkiye'de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa, o..
