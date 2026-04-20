Umman Denizi'nde gerilim: ABD, İran gemisini vurdu

ABD ile İran arasındaki sular durulmuyor. ABD ordusu, bölgedeki deniz ablukasına uymadığı belirtilen İran gemisine yönelik operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

6 saatlik uyarı sonuçsuz kaldı

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde devriye gezen USS Spruance destroyeri, Bender Abbas limanına doğru ilerleyen Touska isimli gemiyi durdurmak için harekete geçti. Gemi mürettebatına ABD ablukasını ihlal ettikleri yönünde 6 saat boyunca defalarca uyarı yapıldığı ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı bildirildi.

Makine dairesi hedef alındı

Uyarıların sonuçsuz kalması üzerine ABD kuvvetleri, geminin hareket kabiliyetini bitirmek amacıyla operasyon başlattı. Mürettebata makine dairesini tahliye etme talimatı verildikten sonra, USS Spruance destroyeri tarafından geminin makine dairesine top atışı gerçekleştirildi. Hareket kabiliyetini kaybeden gemiye daha sonra ABD Deniz Piyadeleri çıkarak el koydu.

Trump duyurdu, İran yalanladı

Operasyona ilişkin ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, geminin vurularak etkisiz hale getirildiğini ve el konulduğunu duyururken, İran basını bu iddiaları ilk etapta yalanlamıştı. Ancak CENTCOM'un paylaştığı detaylı rapor, operasyonun gerçekleştiğini teyit etti.

"25 gemi geri çevrildi"

CENTCOM açıklamasında, operasyonun "ölçülü, profesyonel ve orantılı" bir şekilde yürütüldüğü savunuldu. Ayrıca ablukanın başlangıcından bu yana ABD kuvvetlerinin 25 ticari gemiye rotalarını değiştirmeleri veya bir İran limanına gitmeleri talimatını verdiği bilgisi paylaşıldı.