  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben! ABD'nin "öncü heyeti" Pakistan'da! Milli Eğitim Bakanlığında kritik "güvenlik" toplantısı Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok! İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili? Tahran'dan Washington'a nükleer rest! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert cevap Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme! İddialara cevap geldi! BDDK’dan kredi kartı limit düzenlemesine son nokta Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz "Bir tane bile akrabam yok" demişti: Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi komşu belediyede gözaltında
Umman Denizi'nde gerilim: ABD, İran gemisini vurdu
Umman Denizi'nde gerilim: ABD, İran gemisini vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyreden İran bandıralı "Touska" isimli kargo gemisinin, ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle vurulduğunu ve gemiye el konulduğunu açıkladı.

ABD ile İran arasındaki sular durulmuyor. ABD ordusu, bölgedeki deniz ablukasına uymadığı belirtilen İran gemisine yönelik operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

6 saatlik uyarı sonuçsuz kaldı

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde devriye gezen USS Spruance destroyeri, Bender Abbas limanına doğru ilerleyen Touska isimli gemiyi durdurmak için harekete geçti. Gemi mürettebatına ABD ablukasını ihlal ettikleri yönünde 6 saat boyunca defalarca uyarı yapıldığı ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı bildirildi.

Makine dairesi hedef alındı

Uyarıların sonuçsuz kalması üzerine ABD kuvvetleri, geminin hareket kabiliyetini bitirmek amacıyla operasyon başlattı. Mürettebata makine dairesini tahliye etme talimatı verildikten sonra, USS Spruance destroyeri tarafından geminin makine dairesine top atışı gerçekleştirildi. Hareket kabiliyetini kaybeden gemiye daha sonra ABD Deniz Piyadeleri çıkarak el koydu.

Trump duyurdu, İran yalanladı

Operasyona ilişkin ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, geminin vurularak etkisiz hale getirildiğini ve el konulduğunu duyururken, İran basını bu iddiaları ilk etapta yalanlamıştı. Ancak CENTCOM'un paylaştığı detaylı rapor, operasyonun gerçekleştiğini teyit etti.

"25 gemi geri çevrildi"

CENTCOM açıklamasında, operasyonun "ölçülü, profesyonel ve orantılı" bir şekilde yürütüldüğü savunuldu. Ayrıca ablukanın başlangıcından bu yana ABD kuvvetlerinin 25 ticari gemiye rotalarını değiştirmeleri veya bir İran limanına gitmeleri talimatını verdiği bilgisi paylaşıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zeynel

Bu abd ve siyonistler ne yaptığını farkında değil karşısında ki sivil insanları gemileri vurup savaş naraları atıyor Kimseden ses çıkmıyor körfez diğer ülkelerde tık yok yazıklar olsun Gazze nin ahı kimseye kalmaz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23