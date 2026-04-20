Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?
Araştırmacı gazeteci Ece Sevim, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve özellikle muhalif kanallar üzerinden servis edilen "Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor?" sorusuna dikkat çeken bir analizle yanıt verdi. Sevim, bu sorunun aslında bir propaganda ürünü olduğunu ve toplumu yanlış bir ön kabule zorladığını ifade etti.
Propaganda merkezlerinin ürünü mü?
Ece Sevim, bu sorunun rastgele ortaya çıkmadığını, aksine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun PR ekibi tarafından kurgulandığını iddia etti. Birden fazla kanaldan aynı anda servis edilen bu tip sorulara karşı vatandaşları uyaran Sevim, "Bu sorular, nasıl düşüneceğinizi belirlemeye yönelik propaganda merkezi mahsulleridir. Önce medya okuryazarlığı şart," ifadelerini kullandı.
Mantık hatası ve kirli ön kabul
Söz konusu sorunun arka planında tehlikeli bir mantık hatası yattığını belirten Sevim, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu sorunun temelinde, 'AK Partili ve CHP’li tüm belediye başkanları hırsızdır, ancak sadece CHP’lilere dokunuluyor' şeklinde bir kabul var. Oysa bu ön kabul baştan aşağı hatalı. AK Parti adaylarını düzgün ve liyakatli bir şekilde belirlemiş olamaz mı?"
İddianamelerdeki çarpıcı detaylar
Hukuki sürece ve devam eden soruşturmalara değinen Sevim, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların dayandığı iddiaların oldukça ciddi olduğunu hatırlattı. Ortada bir "soygun düzeni" iddiası olduğunu vurgulayan araştırmacı gazeteci, şu noktalara değindi:
- Aday Belirleme Süreci: CHP’nin adaylarını belirlerken, Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapabilmek adına bir finansman kaynağı oluşturma amacı güttüğü yönünde iddialar bulunuyor.
- Para Aktarımı: İddianamede, belediye kaynaklarının belirli bir siyasi hedef doğrultusunda organize bir şekilde aktarıldığına dair ifadeler yer alıyor.
- Hukuki Gereklilik: Sevim, eğer iddianamedeki bu veriler doğruysa, operasyonların CHP’li belediyelere yoğunlaşmasının siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluk ve mantıklı bir sonuç olduğunu belirtti.
Bu analizle birlikte, son dönemde yürütülen algı çalışmalarının arkasındaki asıl niyetin, yolsuzluk iddialarının üzerini "mağduriyet" örtüsüyle kapatmak olduğu bir kez daha tartışmaya açıldı.
