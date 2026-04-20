Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %35,40 arttı, aylık %3,94 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %35,40 arttı, aylık %3,94 arttı.

YD-ÜFE 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,73 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,40 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,23 artış gösterdi.

 

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %35,10 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %53,25 artış, imalatta %35,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %29,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında %39,86 artış, dayanıksız tüketim mallarında %39,45 artış, enerjide %88,91 artış, sermaye mallarında %27,93 artış olarak gerçekleşti.

 

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,98 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,97 artış, imalatta %3,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,90 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,99 artış, enerjide %58,87 artış, sermaye mallarında %0,07 azalış olarak gerçekleşti.

