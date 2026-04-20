Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Resmen kapıyı gösterdiler
Trendyol Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı esiyor. Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerle yollar ayrılıyor. İşte detaylar…
Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş, 55 puanla 4. basamakta yer alıyor.
30. haftada oynanan Samsunspor deplasmanından da eli boş dönen Kara Kartal, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti.
Ligde kalan 4 maçta hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, kupada da zafere ulaşarak Avrupa Ligi'ne katılma arzusunda.
KADRO PLANLAMASI Yeni sezonun kadro çalışmalarına da başlayan Beşiktaş için dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi.
İLK VEDA BELLİ OLDU Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, genç sağ bek Taylan Bulut ile yollarını ayıracak.
Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun menajerine ayrılık kararını ilettiği ortaya çıktı.
ALMANYA'DAN TALİBİ VAR Yapılan haberde, Taylan Bulut'a Almanya'dan bazı takımların ilgi duyduğu ifade edildi.
Beşiktaş, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Taylan'ı kısa süre içinde elden çıkararak zarar etmek istemiyor.
SADECE 9 MAÇTA OYNADI 20 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı formayla sadece 9 maçta sahne aldı ve 1 asist yaptı.
1.88 boyundaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2030 yılında son bulacak.
Taylan Bulut'un Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
Leverkusen ve Schalke altyapısında top koşturan genç futbolcu, Almanya alt yaş milli takımlarında da forma giydi.
