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Gündem İşte HDP’nin terör faaliyetlerinden bazıları
Gündem

İşte HDP’nin terör faaliyetlerinden bazıları

Türkiye’ye karşı 40 yıldır terör kampanyası yürüten PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin kapatılması davasına ilişkin sosyal medyada terör faaliyetlerine ilişkin görüntüler yayılmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:34:00 -

HDP’nin kapatılması davasına ilişkin sosyal medyada terör faaliyetleri ile ilgili görüntüler yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın saldırılarından görüntülerin bulunduğu, HDP ile PKK arasındaki ilişkinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan video paylaşmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

"HDP demek PKK demektir"

Paylaşımında, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek, PKK demektir." ifadesini kullanan Altun, şunları söylemişti:

"HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

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