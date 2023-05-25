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Siyaset İşte hayal ettikleri Türkiye! Yanında çocuklarıyla çay evinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırı...
Siyaset

İşte hayal ettikleri Türkiye! Yanında çocuklarıyla çay evinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırı...

Yeniakit Publisher
2023-05-25 01:27:00 - 2023-05-25 01:28:46

İstanbul Üsküdar'daki bir çay evinde çocuklarıyla birlikte oturan çarşaflı kadın, mekanın işletmecisi tarafından ahlaksızca mekandan kovuldu. Yaşanan olaya tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Görüntüdeki çarşaflı hanımefendi kardeşlerime çağrım, acil biçimde emniyete gidin. Biz de belediye olarak gereken neyse yapacağız." dedi.

İstanbul Kuzguncuk'ta Asude Çay Evi'ne yanlarında çocuklarıyla gelen çarşaflı kadınlar, mekan sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı.

Masanın yanına kadar gelen mekan sahibi, "Kalkın buradan, gidin. Hadi." dedi.

Çirkin saldırı kamuoyunda tepkilere sebep olurken, bir tepki de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den geldi.

Başkan Türkmen şu ifadeleri kullandı:

Görüntüdeki çarşaflı hanımefendi kardeşlerime çağrım, acil biçimde emniyete gidin. Biz de belediye olarak gereken neyse yapacağız. İçiniz rahat olsun, geçti o günler. Bir daha gelmeyecek.
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