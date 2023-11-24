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Sosyal Medya İşte hastalıklı bir Yahudi kafası! 'Tanrı bize bunu emrediyor'
Sosyal Medya

İşte hastalıklı bir Yahudi kafası! 'Tanrı bize bunu emrediyor'

Yeniakit Publisher
2023-11-24 01:18:00 -

Sosyal medyada bir yahudinin inancını anlattığı video gündem oldu.

Videodaki yahudinin söyledikleri kan dondurdu.

Yahudi adam, hastalıklı kafasındaki inanca göre, çocukların ve kadınların öldürülmesinin "tanrı" tarafından verilen bir emir olduğunu söylüyor.

Yahudinin Gazze'deki soykırıma gerekçe gösterdiği sözleri şöyle:

Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor. Kutsal kitabımız savaş zamanında kimseyi sağ bırakmamızı emrediyor. Merhamet yok. Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz. Merhamet ederseniz o çocuğun büyüdüğü zaman öldüreceği kurbana karşı gaddarlık etmiş olursunuz. Çünkü o çocuğun büyüyeceği ideoloji babasının ideolojisinden daha kötüdür. Tevrat'ın 25. bölümünün 19. ayetinde erkeklerin kadınların ve çocukların yaşama hakkı yoktur der. Tanrı çocukların da öldürülmesini emrediyor.

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