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Aktüel İSTE güz dönemi için uzaktan eğitim kararı aldı
Aktüel

İSTE güz dönemi için uzaktan eğitim kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:40:10 -
İSTE güz dönemi için uzaktan eğitim kararı aldı

HATAY (AA) - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz döneminde uzaktan eğitimle akademik yıla başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İSTE Senatosu, Rektör Vekili Prof. Tolga Depci başkanlığında toplanarak yeni dönemle ilgili kararlar aldı.

Toplantıda salgın koşulları nedeniyle öğretimin güz döneminde uzaktan yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tolga Depci, yüz yüze öğretim yapmayı çok istediklerini ancak toplum olarak içinde bulunulan sürecin buna çok elverişli olmadığını belirtti.

Uzaktan eğitim konusunda tecrübeli bir üniversite olduklarını belirten Depci, şöyle devam etti:

"Öğrenciler olmadan kampüsün eksik olduğunun farkındayız ancak bu zor günleri de inşallah ülke olarak hep birlikte yakın bir zamanda atlatacağız. Konuyla ilgili tüm detaylı gelişmeleri yakın zamanda üniversitemiz web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından resmi olarak duyuracağız."

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