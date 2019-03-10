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İşte Gürsu’yu geleceğe taşıyacak projeler

Gürsu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı.

10 Mart 2019 Pazar 18:19
İşte Gürsu’yu geleceğe taşıyacak projeler

Gürsu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı.


Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anısına saygı duruşuyla başlayan proje lansmanına İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ta katıldı.


Lansmana görev sürecinde hayata geçirilen projeleri anlatmakla başlayan Işık, "Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ile 2 binhastanın hizmet aldığı hastanede 260 kişi istihdam ediliyor. Gürsu Spor Fabrikamızın içinde 10 spor salonu yer alıyor ki bu sayede ilçemizdeki uyuşturucu ve suça bulaşma oranı yüzde 74 düştü. Eğitime yüzde 200 destek sağladık. 100 noktada çöp konteynerlarını yeraltına aldık. İlçemizde asfaltsız sokak bırakmadık. Doğalgazlı hane sayısı yüzde 90’a ulaştı. Şehrin cazibe merkezi olan Adrenalin Park ile 1,5 yıl içerisinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık ve kırsaldaki vatandaşımızı kalkındırmış olduk." dedi.



"Tasarrufta Türkiye rekoru"


Tasarruf ve gelir getirici proje yatırımlarını da anlatan Işık, 5 yılda 45.7 milyon liralık dev tasarruf sağladık. Bu aslında Türkiye rekoru. Bizim 2016 bütçemiz 44 milyon olmasına rağmen, biz 5 yıl içerisinde 45.7 milyon tasarruf sağladık. Bunun yanında yapılan çalışmalarda 7.4 milyon gelir sağladık. " dedi.


17 milyon lira rekora imza atarak 25 bin metrekare alanı kamulaştırdıklarını ifade eden Işık, yeni dönemde faaliyete geçirilecek projeleri anlattı. Işık,"Vizyon cadde düzenlemeleri yapacağız. 66 hektar alanda imar sağlayarak kaçak yapıyı önlemeyi planlıyoruz. Söz veriyorum ki bugüne kadar olduğu gibi saygı ve hürmetle milletimizin alın terine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tramvay, park et devam et ve park noktaları vizyon ulaşım projesini hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız’ın Gürsu Çalı arasındaki yeraltı ulaşım projesi ile trafik ve ulaşım sıkıntısı bitireceğiz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan AdayıAlinur Aktaş ise 21 gün kalan seçimlerde kapı kapı gezeceklerini ifade ederek, "Cumhur İttifakı çevresinde oluşturulmuş bu güzellik tüm Bursa’yı, tüm Türkiye’yi sarmak zorunda. Yeni metro hattımız Gürsu’da yapılacak. Şehrin her yerine metro ile gidebilecek. Bu proje Gürsu’yu daha iyi noktalara getirecek projelerden biri. 20 yıldır algı belediyeciliği yapanlar meydana çıkarken tüm altyapıyı Büyükşehir yapıyor. 20 yıl için anlatabilecekleri 10 tane bile projeleri yok" ifadelerini kullandı.


Proje lansmanı Cumhur İttifakı Gürsu Belediye Meclis üye adaylarının tanıtımı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:19
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