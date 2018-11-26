İşte güncellenen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım kriterleri! Öğretim üyesi alım kriterleri neler? Araştırma görevlisi alım kriterleri neler?

Bildiğiniz üzere, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım süreçlerini düzenleyen, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 09 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelikte yapılan düzenlemeleri aynı gün yaptığımız haberde sizlere açıklamaya gayret etmiştik.

Bununla birlikte, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarında aranan asgari ALES ve yabancı dil puanlarını, yaş sınırlarını, tecrübe, mezuniyet ve eğitim şartı ile sınav türlerini gösterir tablomuz ile söz konusu kadrolara başvurularda ALES ve Yabancı Dil puanlarının değerlendirme yüzdelerini gösterir tablomuzu istifade etmeniz amacıyla paylaşıyoruz...

Kaynak: Memurlar.net