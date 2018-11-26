THY- Banjul
0553 313 94 23

İşte güncellenen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım kriterleri! Öğretim üyesi alım kriterleri neler? Araştırma görevlisi alım kriterleri neler?

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım yönetmeliği değişti... İşte bu kadrolara alımlarda aranan şartları ve değerlendirme süreçleri!

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:01
İşte güncellenen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım kriterleri! Öğretim üyesi alım kriterleri neler? Araştırma görevlisi alım kriterleri neler?

Bildiğiniz üzere, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım süreçlerini düzenleyen, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 09 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelikte yapılan düzenlemeleri aynı gün yaptığımız haberde sizlere açıklamaya gayret etmiştik.

Bununla birlikte, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarında aranan asgari ALES ve yabancı dil puanlarını, yaş sınırlarını, tecrübe, mezuniyet ve eğitim şartı ile sınav türlerini gösterir tablomuz ile söz konusu kadrolara başvurularda ALES ve Yabancı Dil puanlarının değerlendirme yüzdelerini gösterir tablomuzu istifade etmeniz amacıyla paylaşıyoruz...

Kaynak: Memurlar.net

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:01
  1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  2. Resmi Gazete
  3. ALES
  4. yabancı dil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 206 bin 800 liraya geriledi
    1. Altının kilogramı 206 bin 800 liraya..
    2. Almanya'da iş dünyası güveni..
    3. İşkence yapıldığı iddia edilen eşek..
    4. Sivas'taki tren kazası
    5. Kardeşinin fırlattığı bıçak sırtına..
    6. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    7. Köylüler şoke oldu! Hep birlikte..
    8. İtfaiye eri yanan evde Türk bayrağını..
    9. İki oğlunu tabancayla vurarak yaraladı
    10. İzmir'de iki belediye otobüsü..
    11. Kilis'te 2 DAEŞ üyesi tutuklandı!
    12. Ligin gol kralı Fenerbahçe'yi tek..
    13. Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu
    14. CHP Karamolloğlu ziyaretinden eli boş..
    15. Ankara'da 'soğan' operasyonu! Tam 1300..
    16. Cinlerden korunmak için dua okutarak..
    17. Doğu Karadeniz ve Güneydoğulu kadınlar..
    18. Görgü tanıkları askeri helikopter..
    19. Atakan Aksoy kimdir?
    20. 7 öğrenci okulda yediği pastadan..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı