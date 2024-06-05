İşte 'gerçek' sosyalizm: DEM’li belediyelere ‘işçileri kovun’ çağrısı!

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde Dem Partili meclis üyesi Ramazan Kızıltepe yaptığı paylaşımla çalışanları hedef gösterip tehdit etti. Çalışanlar şikayetçi olurken,şahısla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi kıyımlarıyla gündeme gelen Dem Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde Dem Partili meclis üyesi Ramazan Kızıltepe yaptığı paylaşımla çalışanları hedef gösterip tehdit etti.

Aynı zamanda DİSK Genel -İş Diyarbakır 2 Nolu Şube Başkanı da olan Kızıltepe, WhatsApptan yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı.

"Hepsini kovun!"

İşte o paylaşım:

“Bu saatten sonra Dem Partili belediyelerimiz kayyumların işe aldığı tüm yandaş, trol ve ayak takımı faşistlerin akitlerini amasız, fakatsız feshedip hepsini kapının önüne koymalı ve kayyumlar döneminde işten çıkarılan tüm yurtsever emekçilerimizi güçlü bir çağrıyla işlerine, görevlerine ve mücadeleye davet etmeli.

Darbeci faşistlere karşı bu iradeyi göstermeliler artık.Ya herro ya merro artık. Nerede inceyse orada kopsun artık."

Savcılık soruşturma başlattı

Bu paylaşımın hemen ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde aralarında uzun yıllardır çalışanların da olduğu 59 işçi çıkarıldı.

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Bağlar Belediyesi’nde ise 2 ayda 160 işçi çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerin şikayeti üzerine savcılık Kızıltepe hakkında soruşturma başlattı.

Güvenlik soruşturması yok

Öte yandan Bağlar Belediyesi’nin DEM Partili yönetimi güvenlik soruşturması yapmadan 50 kişiyi işe aldı. Bilgi işlem, insan kaynakları, mali işler, kültür, kadın hizmetleri ve gençlik spor gibi kritik birimlere alımlar yapılırken, terörle iltisaklı oldukları için işten atılan 11 memurun kritik birimlere müdür yapıldığı iddia edildi.