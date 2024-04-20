  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’ye kan donduran “İran” uyarısı! O isim, “Bunu düşününce uykularım kaçıyor” diyerek akıl almaz gelişmeye dikkat çekti

Alçaklar sonunda bu namussuzluğa da imza attı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini kullanarak bakın ne yaptılar

Siyonist rejim Refah'ta katliam yaptı

Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Alman devinden TCMB tahmini

İHA'lardan ağlayan bebek ve kadın sesi çalınmaya başlandı! Sebebi herkesi çileden çıkaracak

Beklenmedik gelişme! Canlı yayında 'Teyit ettirdim' dedi ve açıkladı: AK Parti'de o ekip değişiyor

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye’de ticari ahlakın dozu kaçtı

Ortalık fena halde karışmak üzere! 5 İHA peş peşe düşürüldü, düşen İHA'lar enerji tesisini yaktı

Haşdi Şabi'ye ait karargahta patlama
Siyaset İşte gerçek sol! CHP'li belediyede ağır faşist uygulama!
Siyaset

İşte gerçek sol! CHP'li belediyede ağır faşist uygulama!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 10:18:00 -
İşte gerçek sol! CHP'li belediyede ağır faşist uygulama!

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabından zabıta ekipleriyle birlikte kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Tartışmalara yol açan bu karar sonrası, CHP'nin yeni dönemde sol ve sosyal demokrat kimliğini nasıl ayaklar altına aldığının kanıtı olarak nitelendirildi.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabından zabıta ekipleriyle birlikte kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Tartışmalara yol açan bu karar sonrası, CHP'nin yeni dönemde sol ve sosyal demokrat kimliğini nasıl ayaklar altına aldığının kanıtı olarak nitelendirildi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde oyların yüzde 50,73’ünü alarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP’li Burcu Köksal, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Zabıtalarla beraber dükkanları gezdiği videoda Köksal, seçimlerden önce söz verdiğini, sığınmacıları Afyonkarahisar’dan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceklerini söyledi.

“Erenler Mahallesi’nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik” diyen Köksal’la beraber zabıta ekipleri kentteki beş farklı noktada tespit edilen iş yerlerinin faaliyetlerini durdurdu.

BU NASIL SOL?

Sığınmacılara karşı ırkçı olan bu uygulama ana muhalefet partisinin nasıl çarpık bir zihniyete sahip olduğunu da gözler önüne serdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin milli meselelerinde yıkıcı ve bozguncu tavırlar sergileyen, terör örgütüne yönelik operasyonlara karşı çıkan, TBMM’de teröre karşı ortak bildirilere katılmaktan kaçınan CHP, sıra ülkemize sığınan sığınmacılar gelince aşırı milliyetçi, ırkçı söylem ve uygulamalara sarılmaya başlaması tepkiyle karşılandı.

Tartışmalara yol açan bu karar sonrası, CHP'nin yeni dönemde sol ve sosyal demokrat kimliğini nasıl ayaklar altına aldığının kanıtı olarak nitelendirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23