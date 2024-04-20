İşte gerçek sol! CHP'li belediyede ağır faşist uygulama!

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabından zabıta ekipleriyle birlikte kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Tartışmalara yol açan bu karar sonrası, CHP'nin yeni dönemde sol ve sosyal demokrat kimliğini nasıl ayaklar altına aldığının kanıtı olarak nitelendirildi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde oyların yüzde 50,73’ünü alarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP’li Burcu Köksal, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Zabıtalarla beraber dükkanları gezdiği videoda Köksal, seçimlerden önce söz verdiğini, sığınmacıları Afyonkarahisar’dan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceklerini söyledi.

“Erenler Mahallesi’nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik” diyen Köksal’la beraber zabıta ekipleri kentteki beş farklı noktada tespit edilen iş yerlerinin faaliyetlerini durdurdu.

BU NASIL SOL?

Sığınmacılara karşı ırkçı olan bu uygulama ana muhalefet partisinin nasıl çarpık bir zihniyete sahip olduğunu da gözler önüne serdi.

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Türkiye’nin milli meselelerinde yıkıcı ve bozguncu tavırlar sergileyen, terör örgütüne yönelik operasyonlara karşı çıkan, TBMM’de teröre karşı ortak bildirilere katılmaktan kaçınan CHP, sıra ülkemize sığınan sığınmacılar gelince aşırı milliyetçi, ırkçı söylem ve uygulamalara sarılmaya başlaması tepkiyle karşılandı.

Tartışmalara yol açan bu karar sonrası, CHP'nin yeni dönemde sol ve sosyal demokrat kimliğini nasıl ayaklar altına aldığının kanıtı olarak nitelendirildi.