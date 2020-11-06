İşte gerçek HDP

Terör örgütü PKK’nın kravatlı temsilcilerinin, en büyük zararı yine kendisini destekleyenlere verdiği, halka yapması gereken hizmetleri eli kanlı teröristler için kullandığı, halkın evlatlarını kaçırıp terör örgütüne peşkeş çektiği, hem ellerinden alınan belediyelerin yaptığı hizmetler hem de haklarında soruşturma açılan HDP’li yöneticilerin yaptığı alçaklıkların delilleriyle tek tek ortaya çıkıyor.



Daha önce hizmet nedir bilmezdik



Halka hizmet için kullanması gereken kaynakları terör örgütüne aktardığı için 18 Aralık 2019’da görevden uzaklaştırılan Muş’un Bulanık ilçesi belediye başkanı Adnan Topçu’nun yerine atanan Kaymakam Mehmet İlidi, hem alt ve üstyapı çalışmaları hem sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin gönlünü kazandı. Kısa sürede ilçedeki dar ve bozuk yollar genişletilip kilitli parke taşlarıyla yenilendi, aydınlatma sorunu ortadan kaldırıldı. Yüklü borcu bulunan belediyenin de 22 milyon liralık borcu kapatıldı. Yapılan çalışmalardan çok memnun olan Bulanık halkı “Biz daha önce hizmet nedir bilmiyormuşuz” demeye başladı.



PKK, En çok kadınları ve çocukları istismar ediyor



Terör örgütüne üyelik ve yardımdan tutuklanan HDP'nin eski Van il yöneticisi Yadişen Karabulak'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararında ise Karabulak’ın halkın evlatlarını kandırıp terör örgütü PKK'ya gönderdiği ve teröristler için erzak topladığı belirtildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, örgütün kadınlarla çocukları istismar ettiği, özgürleşme vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınların silahlı eylemlerde, intihar saldırılarında, propaganda, bilgi toplamada ve eleman temini faaliyetlerinde kullanıldığı, örgütün ‘gençlik yapılanması’nın da 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, keşifte ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığı, Karabulak'ın bu yapıların içerisinde yer alarak PKK'ya eleman temin ettiği, örgüt mensuplarına erzak ve lojistik temin ettiğini kaydedildi.