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Gündem İşte gerçek Alevilik! 'Birinci tekbir Şeriat'tır'
Gündem

İşte gerçek Alevilik! 'Birinci tekbir Şeriat'tır'

57 yaşında hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 20:12:00 - 2021-06-04 20:15:31

 Yeniakit.com.tr 

Geçirdiği kalp krizi sebebi ile hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

'Birinci tekbir şeriattır'

Saltık'ın cenaze namazını kıldıran imam, namaza durmadan önce Alevilik inancına göre bazı bilgilendirmelerde bulundu. Alevi erkanında birinci tekbirin Şeriat olduğunu belirten hoca, şunları söyledi:

"Değerli cemaat, cenaze namazına duracağız. Alevi erkanın dört tekbir dediğimiz dört kapı vardır. Birinci kapı şeriattır. Cenazemiz yıkanır. İkinci kapı tarikattır. Rızalık alınır, rızalık verilir. Üçüncü kapı da af kapısıdır. Ellerimizi açıp, duamızı ederek affını isteriz. Dördüncü kapı da cenazemiz toprağa gider, sırlanır. Sırr-ı Hakikat olur."

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