İşte geleceğin akıllı gözlükleri

Global teknoloji lideri Epson, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından dördüncü nesil artırılmış gerçeklik özellikli akıllı gözlüklerini tanıttı. Moverio BT-40 ve BT-40S, şeffaf Si-OLED özelliğiyle bağlı cihazlar için bir dev bir monitör olarak kullanılabiliyor. Bunu da görüntüyü şeffaf gözlük camına yansıtarak gerçekleştiriyor. Moverio BT-40 ve BT40S, müzeler, tema parklar, sinemalar ve sağlık sektöründe ameliyatlarda bile kullanılabilecek.

BT-40 ve BT-40S akıllı gözlüklerini içeren yeni Moverio serisi, kullanıcılara daha geniş bir görüş alanı, önemli ölçüde artırılmış FULL HD ekran çözünürlüğü, yüksek kontrast, gelişmiş bağlantı ve daha rahat ayarlanabilir ve kullanımı kolay bir tasarım dâhil olmak üzere bir dizi geliştirmeyi içeriyor.

Her yer telefon ekranı oluyor

Moverio BT-40, USB Type-C bağlantısıyla donatılmış olarak geliyor. Bu da akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi çeşitli uyumlu cihazlara bağlanabilmesi anlamına geliyor. Kişisel kullanım için harici bir monitöre veya projeksiyona benzer şekilde ikincil veya genişletilmiş bir ekran olarak kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlüklü ekran daha canlı renkler sunuyor. Moverio BT-40, gizliliğin ve konforun önemli olduğu kamuya açık alanlarda çalışan ofis dışı kullanıcılar için ideal olan, yalnızca kullanıcı tarafından görülebilen geniş ve yüksek çözünürlüklü bir ekran avantajına sahip.

Kamera ve el feneri de var

Yeni Moverio BT-40S, özel yazılım entegrasyonu için Android üzerinden çalışan bir Akıllı Kontrolör seçeneği içeriyor. Moverio Akıllı Kontrolör, Google Play ile uyumlu ve çeşitli ticari uygulamalar için özel olarak üretildi. Entegre dokunmatik ekran, özelleştirilmiş kullanıcı arayüzleri, 2 TB'a kadar genişletilebilir bellek ve dayanıklılık için IPx2 derecesine sahip. Kumanda; dâhili Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pusula, ivmeölçer, jiroskop, kamera, el feneri, mikrofon ve ses jakı içeriyor. Ayrıca, 5 saate kadar video oynatma özelliğine sahip yüksek performanslı bir şarj edilebilir pil de bulunuyor.

Nerede kullanılabilir?

Moverio BT-40S, özellikle ziyaretçi deneyimleri, sağlık ve görsel sanatlarda geniş imkanlar sunacak:

- Müzeler, tema parkları, tarihi alanlar ve diğer turistik yerler... Çünkü şeffaf akıllı gözlükler, AR veya yerleşik bir kamera kullanarak algılamaya gerek kalmadan gelişmiş sürükleyici deneyimler sunuyor.

- Daha geniş görsel ekran ve gelişmiş kullanıcı konforu kullanarak daha iyi alt yazı çözümleriyle izleyici deneyimini ve erişilebilirliğini artırmak isteyen tiyatrolar ve sinemalar da kullanabilir.

- Gelişmiş diş tarama çözümlerinden faydalanacak diş uygulamaları ve ameliyatlarında kulanıma uygun.

Pandemide daha fazla gelişti

Epson Avrupa Yeni Pazar Geliştirme Başkanı Valerie Riffaud-Cangelosi, yeni modeller hakkında şöyle konuşuyor: "Bu, dördüncü nesil Moverio artırılmış gerçeklik (AR) akıllı gözlüklerimizi piyasaya sürmek Epson için gururlu ve heyecan verici. 10 yıldır AR alanındayız; müşteri ve geliştirici geri bildirimine yanıt olarak ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Son iki yıl içinde Moverio'nun gerçek ve pratik kullanım durumlarında önemli bir artışa tanık olduk ve teknolojimiz olgunlaştı. Pandemi, daha iyi operasyonel verimlilik, daha düşük maliyetler ve daha düşük karbon ayak izi sağlamak için uzaktan iletişimi geliştirerek birçok uygulamayı hızlandırdı. BT-40S ve BT-40 gibi en yeni ürünler, kullanıcılar daha fazla görüş alanı, bağlantı, çözünürlük ve kontrast gibi gelişmiş özelliklerden yararlandıkça daha da fazla uygulamanın piyasaya sürülmesini sağlayacak."

Gözlüklerin öne çıkan özellikleri:

- Artırılmış ekran çözünürlüğü - Full HD 1080p (1920 x 1080).

- Daha geniş 34 derece görüş alanı (FOV) - 5 metre mesafeden 120 inç ekrana eşdeğer.

- 500.000:1 kontrast oranı, kullanılmayan ekran alanının gerçekten şeffaf görünmesi anlamına gelir.

- Daha fazla kullanıcı konforu için gelişmiş ağırlık dağılımı ve isteğe bağlı burun pedlerine sahip yeni kulaklık tasarımı.

- Gözlük tarzı form faktörü ve isteğe bağlı koyu tonlarla geliştirilmiş estetik tasarım.

- Harici cihazlara bağlantı için USB Type-C bağlantısı.

- Binoküler, şeffaf, Si-OLED ekran