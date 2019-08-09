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İşte Gazişehir Gaziantep'in yeni golcüsü

Gazişehir Gaziantep, Shakhtar Donetsk'in 26 yaşındaki Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode ile sözleşme imzaladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 21:17
İşte Gazişehir Gaziantep'in yeni golcüsü

Gazişehir Gaziantep'in açıklaması şu şekilde:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen golcü yıldız Olarenwaju Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kayode’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Olarenwaju Kayode kimdir?

8 Mayıs 1993 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Kayode, futbola ülkesinde başladı. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş yapan golcü futbolcu, daha sonra ise Mimosas kulübüne transfer oldu. Forvet mevkisinde forma giyen Kayode, göstermiş olduğu performansla Luzern’e transfer oldu. 2015/2016 sezonunda ise Austria Wien’e transfer oldu ve burada attığı 24 golle “Gol Kralı” olmayı başardı. 2017-2018 sezonunda Avrupa’nın önde gelen takımlarından Manchester City’e transfer oldu.

Yüksek hızı, çalım yeteneği ve gol vuruşlarıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonu Shakhtar Donetsk’de tamamladı.

Kariyerinde 166 resmi müsabakaya çıkan Milli Futbolcu, 58 gol atıp 22 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Kayode önümüzdeki sezon kırmızı-siyahlı formamızın başarısı için ter dökecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:17
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Shakhtar Donetsk
  3. Olarenwaju Kayode

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