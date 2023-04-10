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Spor İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Fransa'dan geliyor...
Spor

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Fransa'dan geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-04-10 20:35:00 -
İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Fransa'dan geliyor...

Sezon sonunda Juan Mata ile yollarını ayıracak olan Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu.

Sezon sonunda Juan Mata ile yollarını ayıracak olan Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu.

Lig 1'de oynadığı futbolla ayakta alkışlanan ve 42 maçta 11 gol 6 asistlik performansıyla göz dolduran 25 yaşındaki orta saha için görüşmelere başlayan Dursun Özbek'in Fransız kulübüne Mostafa Mohamed + 15 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Bir yandan şampiyonluk yarışı için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi diğer taraftan transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Devre arasında Zakharyan, Dybala, Konstantelias gibi yeteneklerle ilgilenen Cimbom'un hedefinde aslında bambaşka bir yıldız olduğu ortaya çıkarken, Başkan Dursun Özbek'in Haziranda Nantes yönetimiyle masaya oturacağı bildirildi. Vatan'a göre; 

Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanacak olan Nantes'a flaş bir teklifle giden Özbek'in başkan Waldemar Kita'dan Ludovic Blas'ı istediği ortaya çıkarken, Galatasaray'ın Fransız 10 numara için 'Mostafa Mohamed için 5 milyon 750 bin euro'luk opsiyon var biz Mısırlı forvetin üzerine 15 milyon euro daha verelim Blas'ı transfer edelim' teklifinde bulunduğu aktarıldı.

Lig 1'de 7 haftadır kazanamayan ve çok da yakından olmasa da küme düşme ihtimalini göz önünde bulunduran Nantes yönetiminin 'Haziran ayını bekleyelim' dediği belirtilirken, 42 maçta 11 gol 6 asist yapan Blas'ın Mostafa Mohamed haricinde Guingamp'ta beraber oynadığı Mevlüt Erdinç'ten de Galatasaray hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
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