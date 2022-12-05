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Spor İşte Galatasaray'ın Ocak'taki ilk imzası!
Spor

İşte Galatasaray'ın Ocak'taki ilk imzası!

Kış transfer dönemi için arayışlarına devam eden Galatasaray, ilk transferini bitirmeye yakın... Sarı-kırmızılıların sezon başında Göztepe'den ayrılarak Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 14:35:00 -
İşte Galatasaray'ın Ocak'taki ilk imzası!

Kış transfer dönemi için arayışlarına devam eden Galatasaray, ilk transferini bitirmeye yakın... Sarı-kırmızılıların sezon başında Göztepe'den ayrılarak Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 

Kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Adı birçok isimle anılan Cimbom'un gündemine gelen son isimse Halil Akbunar oldu. Sezon başında Göztepe'de ayrılarak Westerlo'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Cimbom, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın yolunu tutan yıldız oyuncu ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Westerlo forması giyen Halil Akbunar ile temasa geçti.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve ocak ayında imzaların atılacağı belirtildi. Tecrübeli oyuncu sezon başında İzmir ekibi Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon Westerlo'da 13 maçta forma giyen Halil Akbunar, 3 gol ve 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.

 

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