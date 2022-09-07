İşte FETÖ alçaklığı! Firari FETÖ’cü eski Deniz Ataşesi Tunç Girit’teki S-300 tatbikatına katılmış
Her geçen gün alçak terör ve ihanet örgütü FETÖ’nün başka bir ihaneti ortaya çıkıyor. Son olarak, Dönemin Atina Deniz Ataşesi firari FETÖ’cü Halis Tunç’un, 2013’te Yunanistan’ın Girit’te gerçekleştirdiği S-300 tatbikatına katıldığı ortaya çıktı.
Yeni Akit Ankara
Alçak terör ve ihanet örgütü FETÖ’nün devletin içine yuvalandığı dönemde ülkemize her alanda nasıl ihanet ettiğinin yeni bir örneği, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı yönetimindeki Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) resmi Twitter hesabında ortaya konuldu.
İşte FETÖ budur!
Dönemin Atina Deniz Ataşesi Halis Tunç’un, 2013 yılında Yunanistan’ın Girit adasında gerçekleştirilen S-300 tatbikatına katılarak gevrek gevrek sırıttığı bir fotoğrafı, Yunan medya organı Directus haberinde görülüyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Firari FETÖ'cü, 15 Temmuz’da helikopter ile Yunanistan’a kaçan vatan hainlerinin iltica işlemlerini gerçekleştiren, dönemin Atina Deniz Ataşesi Halis Tunç 2013'te Yunanistan'ın Girit Adası'nda S-300'ün deneme tatbikatına katılmış ve sırıtarak izlemiş. İşte FETÖ budur” ifadelerini kullandı.