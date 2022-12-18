İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Genç yetenek geliyor...

Transfer çalışmalarını dört koldan yürüten Fenerbahçe'de gitme ihtimali ağır basan Attila Szalai'nin yerine gelecek isim için de çalışmalar devam ediyordu. Sarı lacivertli kulüp aradığı ismi Portekiz'de buldu. Eğer bu transfer gerçekleşirse Attila Szalai'nin ayrılışı için engel kalmayacak.

Attila Szalai bu haberi bekliyordu... Fenerbahçe'de stoper arayışları son sürat devam ediyor. Takımdan ayrılması muhtemel olan Attila Szalai'nin yerine isim bakan Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus, 19 yaşındaki stoper için olumlu rapor verdi.



Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları sürüyor. Yerli-yabancı birçok alternatif üzerinde duran Kanarya'nın gündemine yeni bir futbolcu daha girdi: Ousmane Diomande...

Sarı-lacivertliler, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Mafra'da kiralık oynayan, 2026'ya kadar bonservisi Midtjylland takımında bulunan oyuncu için kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak.

Sabah’a göre; Fenerbahçe'nin bu transferde iki ciddi rakibi bulunuyor. Portekiz'de ciddi bir piyasa yapan Diomande'yi ülkenin güçlü temsilcileri Porto ve Sporting Lizbon istiyor.



Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı Ousmane Diomande güçlü fiziğiyle rakip forvetler için adeta bir korku tüneli. 1.90'lık boyu ve 86 kiloluk vücuduyla tam bir güç deposu olan 19 yaşındaki futbolcu geleceğin en önemli stoperleri arasında gösteriliyor.