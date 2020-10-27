  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte feministlerin kadınları getirdiği hal: Vicdansız kadın, engelli kocasını...
Gündem

İşte feministlerin kadınları getirdiği hal: Vicdansız kadın, engelli kocasını...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürüme engelli vatandaş, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu. Feministlerin kadınları kışkırtması sonucu, bu tür olayların arttığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:49:00 -
İşte feministlerin kadınları getirdiği hal: Vicdansız kadın, engelli kocasını...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürüme engelli vatandaş, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ayhan Gül, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.
Olay, Salkımevler Mahallesi Kümeevlerinde meydana geldi. 52 yaşındaki yürüme engelli Ayhan Gül’ün dini nikahlı eşi tarafından dövüldüğü ihbarı polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi. Verilen adrese gelen ekipler, eşi tarafından dövülüp darp edildiğini iddia eden Ayhan Gül’ü tekerlekli sandalyesiyle birlikte indirerek ambulansla hastaneye götürdü.

"Sürekli şiddet görüyorum"

27 Eylül 2015 tarihinde Manavgat’tan Side’ye giderken motosikletle kaza yaptığını, kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirten Ayhan Gül, “Hastanedeki tedavimin ardından Urfa Yaşam Yolu Engelli Bakım Merkezi’ne yerleştirildim. Burada hayatımı sürdürürken 1.5 yıl önce yan odada babası kalan A.T. ile tanıştım. Bir süre sonra beni bakım merkezinden çıkardı ve Manavgat’a gelerek birlikte yaşamaya başladık. Aramızda dini nikah yaptık. İlk başlarda bana çok iyi davranıyordu. Ne var ki kazadan dolayı sigorta ile süren 500 bin lira tazminat davası uzadıkça ve mahkeme lehimde gelişmeyince bana kötü davranmaya başladı. Birçok kez şiddet uyguladı. Şikayetçi oldum. Hatta uzaklaştırma kararı bile aldırdım. Her seferinde gelip kendini acındırma ve beni kandırmayı başardı. Yeniden barıştık. Bugün hiçbir sebep yokken yüzüme ve boğazıma vurarak beni darp etti. Kendisinden şikayetçiyim. Benimle birlikte olma sebebinin 500 bin liralık kaza tazminatı olduğunu artık biliyorum. Bir daha affetmeyeceğim” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor
Dünya

Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor

Dünya genelindeki Yahudi nüfusu yaklaşık 15 milyon civarında. 1880’lerde Yahudilerin yüzde 90’ının yaşadığı Avrupa’da günümüzde sadece 1,3 m..
Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...
Gündem

Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...

Hatay'da yaşanan patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in korumalarının uyarılarına rağmen eline uzun namlulu silahını alar..
Suudi Arabistan'da Havalimanı vuruldu
Dünya

Suudi Arabistan'da Havalimanı vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bir kez daha hedef..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay