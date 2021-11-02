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Spor İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazandığı para
Spor

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazandığı para

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yıllık maaşının 21 milyon TL olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:21:00 -
İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazandığı para

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in maaşının 21 milyon TL olduğunu açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon avro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşma kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon avroya tekabül ettiğinin altını çizdi.

Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 Milyon TL yani 2 Milyon € alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün € 10,5'lardaydı, yani 21 Milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 Milyon €'ya tekabül ediyor." dedi.

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