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İşte Falcao'nun alacağı ücret!

Haftalardır manşetleri süsleyen Falcao resmi imzayı cuma günü atacak. Yıldız oyuncunun alacağı ücret de belli oldu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
İşte Falcao'nun alacağı ücret!

Bugün-yarın KAP açıklaması yapılması planlanan Falcao, perşembe günü İstanbul'a bekleniyor.

Seri ve Nzonzi transferlerini gerçekleştiren menajer Özgün Koyutürk, Fransa'daki bağlantılarını Falcao için de kullandı. Menajer Ahmet Bulut'un da devreye girmesiyle Monaco'nun Kolombiyalı golcü için Galatasaray'dan bonservis talep etmeyeceği öğrenildi.

Ben Yedder'in ardından bir forvet daha arayan Monaco, İnter'in yıldızı İcardi'den olumlu sonuç alamasa da Slimani hamlesi yaptı. Falcao'dan ümidi kesen Fransızlar, 33 yaşındaki golcüyü bu hafta Galatasaray'a yollayacak.

Falcao perşembe ya da en geç cuma günü İstanbul'a gelirse Galatasaray'la cumartesi idmana çıkacak ve büyük olasılıkla pazar akşamı oynanacak Konyaspor maçında kulübede olacak. Gelişte rötar olursa, Kolombiyalı golcü Konyaspor maçında locada oturacak ve haftaya Kayseri deplasmanında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Kulüp yetkilileri, Eren Derdiyok'un takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan 9 numaralı formayı Falcao'ya ayırdı.

İLK YIL 4 MİLYON 750 BİN EURO ALACAK

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüye ödeyeceği ücret şekillendi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Sarı-kırmızılılar 3 yıllık imza attıracağı Falcao'ya 2019-20 sezonu için 4 milyon 750 bin Euro, 2020-21 sezonu için 5 milyon Euro 2021-22, sezonu içinse 5 milyon 250 bin Euro olmak üzere toplam 15 milyon Euro ödeyecek. Sözleşmede bol miktarda bonus da yer alacak. Böylece Kolombiyalı golcünün Galatasaray'dan kazandığı ücretin yıllık 7 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
  1. Konya
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  4. Galatasaray Haberleri
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