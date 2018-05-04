İşte evinizde yetiştirebileceğiniz çiçekler

MENEKŞE

Türkiye’de evde çiçek yetiştirmek denilince akla ilk gelen çiçeklerden biri tabii ki menekşeler oluyor çünkü ülkemizin iklim ve ev koşullarına en dayanıklı ve bakımı en kolay bitkilerden biri menekşeler. Toprağının nem dengesini iyi koruyan geniş ağızlı, yayvan saksılarda, aydınlık ama güneşi doğrudan ve dik açıyla almayan bir yerde menekşe yetiştirmek oldukça basit.

FULYA

Büyüleyici kokusuyla insanı adeta kendinden geçirebilen zarif bir kır çiçeği olan fulyalar kırılgan görünümlerinin aksine karda bile açabilen, soğuk havalara dayanıklı bir bitkidir aslında. Haliyle bakımı da kolay olan bu dayanıklı çiçeklerin dayanamadıklar tek şeyin sıcak olduğunu ve sürekli serin yerde tutulmaları gerektiğini bilmeniz yeter! Havadar ve serin balkonlar fulyalar için ideal olacaktır.

NERGİS

Nergis çiçekleri fulya ile aynı aileden geliyorlar ve bu yüzden de pek çok açıdan oldukça benzeşiyorlar. Sıcağı pek sevmeyen nergisler kışın ilk günlerinde çiçeklerini açıyor; bunun için de evinizi saran kış depresyonuyla mücadele etmek için harika bir fikir olabilir!

BEGONYA

Renkleriyle kendine hayran bırakan begonyalar biraz nazlı; eğer evinizde begonya yetiştirecekseniz doğrudan gün ışığına maruz bırakmamalısınız. Gelgelelim begonyanızın bulunduğu atmosfer de asla loş ya da karanlık da olmamalı. Ayrıca rüzgar ve soğuktan da korunmaları gerekiyor.

ORKİDE

Zarafet ve etkileyicilik denilince çiçeklerden ilk orkideler gelir akla. Tabii orkidelerin bakımı da pek kolay değil; bunun en önemli sebeplerinden biri de orkidelerin sıradan topraklarda yetişmemeleri. Orkidelerin belirli karışımlarla üretilen geçirgen ve özel toprakları oluyor; eğer orkide yetiştirmeye karar verirseniz bu toprak karışımını özenle hazırlamanız ya da hazır karışımları satın almanız şart.

Orkidelere verilecek su da, toprakları gibi özel olmalı. Oksijen açısından zengin, bayat olmayan, kaliteli bir su ile sulanması gereken orkidelerin sularının sıcaklığı da oda sıcaklığında olmalı. Orkidenin evinizde konumlanacağı yer de hem aydınlık hem de serin bir yer olmalı.

GÜL

Bahçeli evlerde en sık gördüğümüz çiçekler gül oluyor elbette, oysa bakımları ve uyum yetenekleri bir hayli yüksek olan gülleri iç mekanlarda da yetiştirebilirsiniz. Haftada iki kez sulanması gereken iç mekan güllerinin toprağının yazın 15 günde bir, kışın ise ayda bir sıvı gübre ile desteklenmesi gerekiyor.

SÜMBÜL

Güzel kokularının tüm evi sardığı ve yılın büyük bir kısmında çiçekli kalan sümbüller soğuğu ve rüzgarı hiç sevmiyorlar. Doğrudan güneş de istemeyen sümbüller aydınlık odalar için ideal bir çiçek yetiştirme seçeneği.

SARDUNYA

Ülkemizdeki popüler çiçeklerden biri olan sardunyalar 2-3 haftada bir gübre desteğiyle kuru ve sıcak yerlerde yetiştirilmek için ideal ve bakımı kolay bir yaz çiçeği.

ONBİR AY ÇİÇEĞİ

Ası üstünde, bu harika salon çiçekleri yılın on bir ayı çiçek açabiliyorlar! Sıcak havayı sevmeyen ve esinti isteyen bu çiçekler aslında daha çok pencere kenarları ve balkonlar için ideal bir seçim olacaktır.