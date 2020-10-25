İşte evine hizmet etmeyi "kölelik" olarak nitelendiren feminist ve solcuların eseri!

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Türk-İslam toplum yapısına uymayan, batıdan devşirilen sözde çağdaş ideolojiler, gelecek nesillerin inşasında birinci dereceden önemli rol oynayan kadınlara annelik dışında vazifeler yükleyerek adeta köle haline getiriyor. Feminizmin kadınlara dayattığı, “Evinizden çıkın, kendi ayaklarınız üzerinde durun, eşinize hizmet etmeyin, ailenize bağımlı olmayın” gibi toplumu derinden etkileyen fikirler, günümüzde kadınları “modern kölelere” dönüştürdü.

Aile bireylerinin birbirlerine hizmet etmesini küçümseyen ve kadının eşiyle ilgilenmek zorunda olmadığını ileri süren görüşler, kadınları yabancı insanlara, zengin iş adamlarına hizmet eden köleler haline getirdi.

İş adamı Ali Şen’in pedikür yaptırırken çekilen bir fotoğrafı, bunun en somut örneği oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, kadınların adeta köle olarak çalıştırıldığını gözler önüne serdi.

İşte o fotoğraf:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bir kamu spotunda, başörtülü bir kadın evde eşine çay ikram etmiş, bu görüntü de feministler tarafından eleştirilmişti. Kadının, başkalarının kölesi haline gelmesini modernlik diye pazarlayan feministler, eşine çay getiren kadınların evde köleleştirildiğini savunarak çirkin ifadeler kullanmıştı.

“Süslü yalanlara kanan kadınlar tek tek kopuyor dalından”

Ünlü blogger Yağmur İbiç de, söz konusu fotoğraf üzerinden çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan İbiç şu ifadeleri kullandı:

Sağır oldu artık kulaklarımız; “Kadın güçlü olmalı, ondan kocası bile faydalanamamalı, evin kölesi olmamalı!” naralarını işitmekten.

Ama bu ahkamı kesen tiplerin özel hayatlarına baktığımızda aşağıda paylaştığım görselden ötesini göremeyiz!

Öyle ya, bu işçi kadın olmasa kim kesecekti Ali Şen'in pek naif tırnaklarını?

Kendi kesecekti!

Beli tutmuyorsa ikram ve hürmet göstergesi olarak karısı kesecekti, yoksa babacağızına vefa olarak evladı kesecekti.

Ama asla başka bir işçi kadına bunu yaptıramayacaktı!

Şimdi bu kadın, bu adamın helali olan karısı olsaydı medyada nasıl yankı yapardı bu resim?

Yerden yere vururlardı. Ama pedikürcüsü, işçisi olunca gayet matah duruyor değil mi?

Güya haklarını savundukları kadınlar ile kendi yaşam standartları arasında uçurumlar görüyoruz hatta öyle ki;

“Kendileri asıl bu kadınları köle yapmışlar ve daha çok köleye ihtiyaçları olduğu için sürekli kadınları evlerinden koparmaya çalışıyorlar”

Evet evet!

Onları evlerinden koparmak için kulaklarına şeytan misali fısıldıyorlar;

-Kocanız işten gelsin yemeği de o yapsın, çocuklara da o baksın, öyle ya hayat müşterek!

-Siz evi silip süpürmek zorunda da değilsiniz!

-Reklamlarda gördüğünüz ve her ay yenisini çıkardığımız moda akımına uymak zorundasınız!

-Nasıl kocanızın parası bu ay çıkan porselen takımına yetmiyor!

-Ev kadını olmak çile çekmektir!

Ve.. Bu süslü yalanlara kanan kadınlar tek tek kopuyor dalından. Evlerinden uzak, çeşit çeşit mesleklere bürünüyorlar.

Çok basit şekilde bir kuaför dükkanından misallendirme yapayım!

Hanımefendi kuaföre gidiyor..

Çok afedersiniz kendi kişisel beden temizliğini yapmaktan aciz ,üç beş kuruş verip orda başka bir kadına özel temizliğini yaptırıyor!

(Evde eşinin ve çocuğunun temizliğini yapmaya mecbur değil ama başka insanların beden temizliğini seve seve yapıyor, banyoya kocası 2 tel saç dökse kıyamet kopuyor ama başkasının kılıyla tüyüyle pekala uğraşıyor.)

Oradan çıkıyor başka bir kadın leğen getirip ayaklarını yıkadığı kadının başlıyor ayak tırnaklarını törpülemeye..

(Biri hürmeten kocasının ayağını yıkasa etmedik laf bırakmazlar ama işin adı "pedikür" olunca iş değişiyor, sahtekarlar!)