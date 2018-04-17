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İşte erken seçim çağrısına doların ilk tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki erken seçim açıklamasından önce 4.0865 seviyesinde hareket eden dolar kuru, 4.11270 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL şu dakikalarda 4.1175 TL'de hareket ediyor. Borsa İstanbul ise 111 bin 360 seviyelerinden 109 bin 441 seviyesine geriledi. BIST 100 endeksi yüzde 1.16 ekside seyrediyor.

17 Nisan 2018 Salı 11:43
İşte erken seçim çağrısına doların ilk tepkisi

Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edildiği dolar/TL, tarihi zirvesi olan 4.20'li seviyelerden geçen hafta gerilediği 4.10 seviyesinden güne başladı. Dolar kurugün içerisinde en yüksek, 4.1006 TL'yi; en düşük ise 4.0776 TL seviyesini gördü.

HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK

Bankacılar bugün Nisan ayı borçlanma programını kapsamında Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracının yakından izleneceğini söylediler. Hazine bugün 8 Ocak 2023 itfalı altı ayda bir yüzde 6.1 kupon ödemeli 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Dolar endeksi dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 89.430 ile yatay seyrederek, geçen hafta gördüğü iki ayın dip seviyesi olan 89.355 seviyesine yakın bulunuyor.

PİYASA TAKVİMİ

İç piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmazken dış piyasalarda ise TSİ 12.00'da Nisan ayı Almanya ZEW eğilim endeksi izlenecek. ABD'de ise TSİ 15.30 ve 16.15'te mart ayına ilişkin yeni konut inşaatları, inşaat ruhsatları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:43
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  5. erken seçim

YORUM YAZ

  • mazlummazlum7 sa önce
    saçmalamayın milletin işi gücü varsizinlakırtılarınızla zaman kaybettirmeyin buhalka
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