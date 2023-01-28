İşte Erdoğan’ın bilinmeyen koleksiyonu! Gören, şaştı kaldı

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde geçen Kasım’da futbol tarihimizi konu alan “Şut ve Gol” sergisinde sergilenen objeler arasında bazılarının Recep Tayyip Erdoğan Kolleksiyonu’ndan alındığını belirtti. Erdoğan’ın bilinmeyen kolleksiyonundan bazı parçaları köşesine taşıyan Bardakçı, şu detayları verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde geçen Kasım’da futbol tarihimizi konu alan çok zengin ve çok önemli bir sergi açılmıştı: “Şut ve Gol”...

Projenin yöneticiliğini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın, danışmanlığını Başdanışman Sefer Turan’ın, tarih danışmanlığını da spor tarihimizi en iyi bilen hocalardan olan Prof. Dr. Vahdettin Engin’in yaptığı ve beklenenden de fazla ilgi gören sergi daha birkaç ay açık kalacak...

Serginin kataloğu da geçen hafta yayınlandı...

Spor tarihimizin mükemmel bir özeti olan bu büyük boyda 416 sayfalık kataloğun girişinde Cumhurbaşkanı’nın “Eski bir futbolcu olarak, sahaya çıkmanın zevkini yıllarca tatmanın yanında güzel ve çekişmeli bir müsabakayı seyirci sıfatıyla takip etmekten de büyük keyif alıyorum” sözleri ile başlayan önsözünün ardından Prof. Dr. Vahdettin Engin’in “Türkiye’de futbol” başlıklı ve futbol tarihimizi arşiv belgelerine dayanarak kaleme aldığı araştırması geliyor.

Kataloğun Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri futbolu ile ilgili belge ve objelerin yeraldığı bölümü 1890’dan kalan, Devlet Arşivi’nde muhafaza edilen, Türkiye’de futbolu konu alan ilk belge olan ve Fenerbahçe’deki Kuşdili Çayırı’nda İngiliz gençlerin futbol oynamalarından bahseden bir evrak ile başlıyor; daha sonra 150 adet belge, fotoğraf ve objenin açıklamaları geliyor...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor Müzeleri ile futbol klüplerinden, eski futbolculardan, kolleksiyonerlerden ve arşivlerden temin edilerek sergilenen objeler arasında Akşehir’de Büyük Taarruz öncesinde düşmanı şaşırtmak maksadıyla oynanan ve bütün üst düzey komutanların da izledikleri tarihî maç ile ilgili yazışmalar, berabere kalındığı için hakem kararı ile bölünen, yani ortadan kesilerek ikiye ayrılan ve bir parçası bir klübe, diğer parçası da öteki klübe verilen kupalar gibi sergiyi gezenleri ilk bakışta şaşırtabilecek çok ilginç futbol hatıraları yeralıyor.

Gençlerbirliği ile Ankaragücü arasında 1 Şubat 1959’da oynanan karşılaşmada tarafların berabere kalmaları üzerine hakem Ziya Ozan’ın kararıyla ikiye bölünen kupa.

Sergilenen objeler arasında bazıları, şimdiye kadar pek bilinmeyen bir kolleksiyondan alınmışlar: Recep Tayyip Erdoğan Kolleksiyonu’ndan...

Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanı’nın futbol ile ilgili kolleksiyon yaptığı ve kolleksiyonunda İttihad Spor’a ait 1910’lu senelerin gayet nâdir madalyası gibi bazı tarihî objeler ile yine çok sayıda nâdir yayının ve fotoğrafın bulunduğu bu sergi sayesinde öğreniliyor...

Türkiye’de futbol konusunda tesbit edilen 23 Kasım 1890 tarihli en eski belge- İngilizler’in Kuşdili Çayırı’nda futbol oynamaları hakkında Zaptiye Nazırı’nın bilgi notu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devam eden “Şut ve Gol” sergisi futbol ile zerre kadar alâkası bulunmayan beni bile cezbetti ise gayet başarılı bir düzenleme yapılmış demektir! Dolayısı ile futbola merakınız varsa ne yapıp edin, bu sergiyi mutlaka gezin; şayet gidip gezme imkânını bulamaz iseniz de, serginin kataloğunu elde etmeye çalışın...

Beşiktaş Klübü’nün 26 Ocak 1911 tarihli kuruluş tescil belgesi.

“Elde etmeye çalışın” sözünü aslında alışkanlıkla söylüyor ve böyle demekle de hatâ ediyorum, zira az sayıda basılan bu kataloga sadece bir grup şanslı kişi sahip olabilecek...

Galatasaray’ın 7 Ekim 1915 tarihli tescil belgesi.

Bir daha biraraya getirilmeleri hayli zor olan bu kadar önemli kolleksiyonluk malzemenin yeraldığı “Şut ve Gol. Türk Futbol Tarihi Sergisi” isimli katalog çok sayıda basılıp satışa çıkartıldığı takdirde futbola meraklı milletimiz tarafından kapışılacaktır, buna eminim..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kolleksiyonundan bir obje- İttihad Spor’a ait 1910’lu senelerin madalyası.