İşte Erdoğan'ın Başkanlık mazbatası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 oy aldı.

Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.



Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.



HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.