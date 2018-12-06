İşte Erdoğan'ın 'adını duymak istemiyorum' dediği o PKK'lı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde görüşmesi nedeniyle bugün gündeme getirdiği Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Federal Mecliste (Bundestag) terör örgütü YPG'ye ait sembol açarak propaganda yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Berlin ziyaretinde Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ve bu partinin diğer bazı milletvekilleriyle bir araya gelmesine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin genel merkezinde 128'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin "Federal Meclis'te, tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran, terör örgütlerine yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor." ifadesini kullandı.

Adını anmak istemiyorum

"Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan." diyen Erdoğan, şunları söylemişti. "Peki kimdir bu kişi? Bu kişi, PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. İsmini anarsam değer vermiş olurum, onun için almıyorum, onu siz araştıracaksınız. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların, Almanya'daki toplantılarının baş misafiri ve konuşmacısıdır. Öyle ki bu şahıs, Alman Meclisi'nde PKK'nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır"

Kürsüde terör örgütü sembolü açmıştı

Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Sevim Dağdelen, yaptığı açıklamalarıyla, Almanya’da terör örgütü PKK’ya yönelik yasağın kalkması için çaba gösteren isimlerin başında geliyor. Dağdelen’in yanı sıra Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut da kamuoyunda PYD/PKK ile bağlantılı dernek ve platformlara yakınlıklarıyla biliniyor.

Sol Parti Milletvekili Dağdelen, yaklaşık bir yıl önce Federal Meclis’te kürsüde yaptığı bir konuşma sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sembolü açarak örgütün propagandasını yapmıştı.

Tartışma yaratmıştı

Bu hareketiyle tepki çeken Dağdelen, Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble tarafından uyarılmıştı.

Daha sonra söz alan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel PKK'nın Almanya'da uyuşturucu sattığı, haraç topladığı, insan kaçakçılığı ve şantaj yaptığını, bu nedenle yasaklı terör örgütü olduğunu vurgulayarak, PKK eylemlerine veya yasa dışı olaylara Alman polisinin müdahale etmesinin de hukuk devletinin gereği olduğunu söylemişti.

Dağdelen daha önce de PYD/PKK'nın elebaşı Müslim">Salih Müslim’i Federal Meclis’te ağırlamasından dolayı gündeme gelmişti.

PKK'nın terör örgütü olmadığını savunmuştu

Almanya doğumlu olan ve 2005’ten bu yana Sol Parti adına Federal Meclis’te bulunan Dağdelen, 2 yıl önce katıldığı bir Alman televizyon kanalında ülkede 1993’ten beri faaliyetleri yasaklanan PKK’nın terör örgütü olmadığını savunmuştu. Türkiye karşıtı politikalarıyla bilinen Dağdelen, Almanya’nın Türkiye’ye silah satışına ve Türkiye’nin AB ile yaptığı müzakerelerine karşı çıkıyor.

AA'nın haberine göre Gökay Akbulut ise terör örgüt PKK’ya yakın Almanya’daki derneklerle yakınlığıyla biliniyor ve bundan dolayı Alman istihbaratı tarafından da izleniyor. Focus dergisinde bir yıl önce yayımlanan haberde, Akbulut’un isminin “istihbarat bilgi sisteminde” kayıtlı olduğu ve istihbaratın yıllardır Akbulut’u takip ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Haberde Akbulut’un 2012’de Mannheim kentinde PKK yanlısı bir festivalin düzenlemesinden sorumlu olduğu ifade edilmişti. Bu gösteride çıkan olaylarda 80’nin üzerinde polis yaralanmıştı. Akbulut, Almanya’da Türkiye karşıtı ve PYD/PKK yanlısı gösterilere de katılmıştı. Sol Partinin diğer milletvekili Helin Evrim Sommer ise Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül sonunda yaptığı Almanya ziyaretine karşı çıkmıştı.