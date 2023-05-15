İşte Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın en fazla ve en az oy aldığı iller

Türkiye’de seçimin galibi çıkmadı, her şey ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde 49,51 oy oranıyla ilk sıradaki yerini alırken, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,88’de kaldı. Sinan Oğan ise ilk turu 5,17 yüzdesi ile tamamladı.

İkinci tur 28 Mayıs'ta

28 Mayıs Pazar günü ikinci kez sandık başına gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanı adaylarının en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu illeri de merak etti.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu.

Adayların en fazla ve en az oy aldıkları iller

Recep Tayyip Erdoğan

En fazla oy aldığı il: Bayburt (38 bin 754) %78,86

ÖNE ÇIKAN VİDEO

En az oy aldığı il: Tunceli (9 bin 178) %16,20

Kemal Kılıçdaroğlu

En fazla oy aldığı il: Tunceli (45 bin 457) %80,26

En az oy aldığı il: Bayburt (7 bin 560) %15,38

Sinan Oğan

En fazla oy aldığı il: Iğdır (12 bin 304) %11,94

En az oy aldığı il: Batman (3 bin 941) %1,20

CHP'li Fazıl Say'dan seçim sonrası beklenmedik çıkış! "Şu andan itibaren..." deyip duyurdu Gündem CHP'li Fazıl Say'dan seçim sonrası beklenmedik çıkış! "Şu andan itibaren..." deyip duyurdu

Cumhuriyet, başyazısında böyle ters köşe oldu Medya Cumhuriyet, başyazısında böyle ters köşe oldu

Sinan Oğan'dan flaş "ittifak" açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu Siyaset Sinan Oğan'dan flaş "ittifak" açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz Gündem Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz

Çirkeflik diz boyu! Berna Laçin'den tuhaf paylaşım Gündem Çirkeflik diz boyu! Berna Laçin'den tuhaf paylaşım

Davutoğlu’nun adamından tarihi itiraf! Ortalık çok fena karışacak Medya Davutoğlu’nun adamından tarihi itiraf! Ortalık çok fena karışacak