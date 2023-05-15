  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere duyurdu! Ukrayna'ya uzun menzilli drone verecek: Dev anlaşmayı kabul etti! Flaş açıklama geldi

Memleket Partisi'nden 7'li koalisyona olay gönderme

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 134 metreyi aştı

Avrupa yıllardır sıkıntısını çekiyor! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Akşener yine yaptı yapacağını! Lütfü Türkkan'a 'küfür' ödülü

Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrısı: Alsın kırk haramilerini gitsin

BAE ve Mısır'a Türkiye şoku! Hevesleri tam anlamıyla kaçacak, Rusya kabul etti

Erdoğan da Galatasaray da 5 puan fark attı! Muhalefetin umudu astrologlar da çuvalladı

Kılıçdaroğlu posteri astıran Temel Bey’e ders! Yeniden Refah Partisi Saadet'i ezdi geçti

YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Seçimler ikinci tura kaldı
Siyaset İşte Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın en fazla ve en az oy aldığı iller
Siyaset

İşte Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın en fazla ve en az oy aldığı iller

Yeniakit Publisher
2023-05-15 21:06:00 - 2023-05-15 21:23:03
İşte Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın en fazla ve en az oy aldığı iller

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu iller de belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Cumhurbaşkanı adayı Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu…

Türkiye’de seçimin galibi çıkmadı, her şey ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde 49,51 oy oranıyla ilk sıradaki yerini alırken, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,88’de kaldı. Sinan Oğan ise ilk turu 5,17 yüzdesi ile tamamladı.

İkinci tur 28 Mayıs'ta

28 Mayıs Pazar günü ikinci kez sandık başına gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanı adaylarının en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu illeri de merak etti.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu.

Adayların en fazla ve en az oy aldıkları iller

Recep Tayyip Erdoğan

En fazla oy aldığı il: Bayburt (38 bin 754) %78,86
ÖNE ÇIKAN VİDEO

En az oy aldığı il: Tunceli (9 bin 178) %16,20

Kemal Kılıçdaroğlu

En fazla oy aldığı il: Tunceli (45 bin 457) %80,26

En az oy aldığı il: Bayburt (7 bin 560) %15,38

Sinan Oğan

En fazla oy aldığı il: Iğdır (12 bin 304) %11,94

En az oy aldığı il: Batman (3 bin 941) %1,20

CHP'li Fazıl Say'dan seçim sonrası beklenmedik çıkış! "Şu andan itibaren..." deyip duyurdu
CHP'li Fazıl Say'dan seçim sonrası beklenmedik çıkış! "Şu andan itibaren..." deyip duyurdu

Gündem

CHP'li Fazıl Say'dan seçim sonrası beklenmedik çıkış! "Şu andan itibaren..." deyip duyurdu

Cumhuriyet, başyazısında böyle ters köşe oldu
Cumhuriyet, başyazısında böyle ters köşe oldu

Medya

Cumhuriyet, başyazısında böyle ters köşe oldu

Sinan Oğan'dan flaş "ittifak" açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu
Sinan Oğan'dan flaş "ittifak" açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Siyaset

Sinan Oğan'dan flaş "ittifak" açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz
Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz

Gündem

Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz

Çirkeflik diz boyu! Berna Laçin'den tuhaf paylaşım
Çirkeflik diz boyu! Berna Laçin'den tuhaf paylaşım

Gündem

Çirkeflik diz boyu! Berna Laçin'den tuhaf paylaşım

Davutoğlu’nun adamından tarihi itiraf! Ortalık çok fena karışacak
Davutoğlu’nun adamından tarihi itiraf! Ortalık çok fena karışacak

Medya

Davutoğlu’nun adamından tarihi itiraf! Ortalık çok fena karışacak

Rezillik çıkarmadıkları gün yok! Cumhuriyet yazarından skandal "seçim" çıkışı
Rezillik çıkarmadıkları gün yok! Cumhuriyet yazarından skandal "seçim" çıkışı

Medya

Rezillik çıkarmadıkları gün yok! Cumhuriyet yazarından skandal "seçim" çıkışı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23