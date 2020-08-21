İşte en fazla doğal gaz rezervi olan ülke

Milyonların beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Dünyanın dikkatle odaklandığı açıklama sonrası dünyada en fazla doğal gaz rezervi olan ülkeler merak edildi.

Araştırmalara göre, dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya oldu.

Dünya üzerinde toplam 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı.

En fazla doğalgaz rezervi 75,6 trilyon metreküple Ortadoğu’da. En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküple Avrupa’nın olduğu açıklanmıştı.

Doğal gaz üretiminde lider ülkenin 920,9 milyar metreküple ABD olduğu belirlendi.