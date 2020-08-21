  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşte en fazla doğal gaz rezervi olan ülke
Ekonomi

İşte en fazla doğal gaz rezervi olan ülke

Türkiye’nin doğal gaz açıklaması sonrası dünyada en fazla doğal gaz rezervi olan ülke merak edildi. Araştırmaya göre, en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkenin Rusya olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:24:00 -
İşte en fazla doğal gaz rezervi olan ülke

Milyonların beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Dünyanın dikkatle odaklandığı açıklama sonrası dünyada en fazla doğal gaz rezervi olan ülkeler merak edildi.

Araştırmalara göre, dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya oldu.

Dünya üzerinde toplam 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı.

En fazla doğalgaz rezervi 75,6 trilyon metreküple Ortadoğu’da. En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküple Avrupa’nın olduğu açıklanmıştı.

Doğal gaz üretiminde lider ülkenin 920,9 milyar metreküple ABD olduğu belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler
Gündem

Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanaca..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı