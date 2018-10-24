İşte emri veren isim! “Bana o köpeğin kafasını getirin”

Suudi Veliaht Prensi Selman’ın danışmanlarından El-Kahtani’nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta tutulduğu odaya internet üzerinden görüntülü bağlandığı ve öldürülmesini kontrol ettiği öne sürüldü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili iddiaların ardı arkası kasilmiyor. Reuters haber ajansının bir Suudi yetkiliye dayanarak verdiği haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en yakınındaki danışmanlarından Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani’nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini internetten görüntülü görüşme programıyla kontrol ettiği öne sürüldü.

'Kafasını getirin'

Reuters’in, ismini açıklamadığı iki Suudi yetkiliyi referans vererek yayımladığı haberde, Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası görevden alınan Kahtani’nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu, bağlantı sırasında gazeteciye ağır hakaretler savurduğu iddia ediliyor. Türk istihbarat kaynakları referans gösterilerek, Kahtani’nin odada bulunan katillere “Bana o köpeğin kafasını getirin” gibi sözler söylediği ileri sürülen haberde, Kahtani’nin öldürme sürecini canlı seyredip seyretmediğinin bilinmediği ifade edildi. “Suudi Kraliyet Mahkemesinden bir yetkili” olarak belirtilen diğer kaynak ise Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu Kahtani’nin almasının istenildiğini kaydetti.

Sosyal medyacı

Suud bin Abdullah el-Kahtani, 2017 yazında sosyal medyadan “Kimsenin yönlendirmesi olmaksızın kararlar aldığımı mı düşünüyorsunuz?” paylaşımında bulunmuş, özellikle Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin gözaltına alınmasında oynadığı rol ve Suudi Kraliyet ailesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a muhalif olabilecek isimleri susturmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanyasında önemli rol oynayan ve seçimi kazandıktan sonra “başstratejist” olan Steven Bannon’a benzetilen Kahtani, Riyad yönetimi lehine çalışmak üzere bir sosyal medya hesabı kurmasıyla biliniyor.

Reuters’in haberinde ayrıca, başka bir Suudi yetkili kaynak gösterilerek, “Yaşanan olaylar Muhammed bin Selman’ı görevden almaya yetmeyecek, fakat muhtemelen tamiri çok uzun yıllar alacak. Çünkü Kral kendisini koruyor” ifadeleri kullanıldı.

'Bir daha olmaz!'

Bu arada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kaşıkçı olayına ilişkin “Türkiye’ye ekip gönderdik ve Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak” dedi. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da mevkidaşı Retno Marsudi ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Cubeyr, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattığını belirterek, bunun için Türkiye’ye ekip gönderdiklerini ve gazetecinin ölümünden sorumlu herkesin tutuklanacağını ifade etti. Yürütülen soruşturmanın eksiksiz şekilde gerçeği ortaya çıkaracağını dile getiren Cubeyr, ayrıca oluşturacak mekanizma ve çalışmalarla “böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağını” söyledi.

Kaşıkçı’nın ölumuyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından, Kral Selman’ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada “Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak” denildi.

‘Son derece kaygı verici’

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmada gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesinin “önceden planlandığını” söylediğini duymanın kendilerini son derece kaygılandırdığını belirtti. Hunt, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayeti için ‘önceden planlanmış’ demesi beni son derece kaygılandırdı. Dünya hala yanıtları bekliyor” ifadelerini kullandı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada da, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması, Kaşıkçı’nın öldürülmesi hakkında sadece Suudilerin yanıtlayabileceği soruların bulunduğu gerçeğinin altını çizdi” değerlendirmesi yapıldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, birçok Arap haber kanalı tarafından canlı yayınlanırken, yazılı basına ait sosyal medya hesapları da konuşmada öne çıkan kısımları okuyucularına son dakika uyarısıyla ulaştırdı.

BM: Soruşturma talebi gelirse değerlendiririz

Birleşmiş Milletler (BM), Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin Türkiye’den soruşturma talebi gelirse değerlendireceklerini açıkladı. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bağımsız bir soruşturma başlatabilmesi için ülkelerden talep gelmesi gerektiğini belirten Haq, “Türkiye’den resmi bir talep gelirse değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz” diye konuştu.

Haq, BM soruşturmasının başarılı olması içinse tarafların işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.