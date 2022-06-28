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Spor İşte Emre Mor'un Fenerbahçe'den alacağı maaş
Spor

İşte Emre Mor'un Fenerbahçe'den alacağı maaş

Fenerbahçe, Emre Mor transferini bitirdi. Resmi açıklamanın bugün yapılması beklenirken, bu sezon küllerinden doğan futbolcunun alacağı maaş da belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 08:43:00 -
İşte Emre Mor'un Fenerbahçe'den alacağı maaş

Emre Mor, hem Süper Lig hem de Avrupa'dan birçok takımın ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Ancak milli futbolcu için diğer tüm takımlara göre daha ısrarcı olan Fenerbahçe, transferi bitirdi ve Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Volkan Demirel'den "Doğru ellerde büyük işler yapar. Fenerbahçe için uygun bir oyuncu" görüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan da 'Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim' yanıtıyla ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin Euro olacak.

Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.

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