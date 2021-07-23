İşte emperyalistlerin maması ile büyüyenler! Ruşen Çakır'ı savunup iktidarı hedef aldı

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Halk Tv canlı yayınında konuşan Murat Sabuncu, yurt dışından fonlandığı ortaya çıkan Ruşen Çakır'ı aklamaya çalışarak, AK Parti iktidarını hedef aldı. "Bir süredir biliyorsun yurt dışından fon alan medya kuruluşları ile ilgili bir tartışma devam ediyor." diyen Sabuncu, Ruşen Çakır yönetimindeki Medyascope'u şöyle güzelledi: "Özellikle iktidar ayağının bunu niye yaptığını çok çok iyi biliyoruz. Son kalan ve aslında şeffaf olan birkaç tane medya kuruluşunu da bu şekilde belli ki krimilize etmeye çalışacaklar. Belki seçime doğru onlara baskıyı biraz daha arttıracaklar."

Tartışmalar nasıl başladı?

ABD merkezli vakıflardan Chrest Foundation, kendi internet sitesinden maddi destek sağladığı kurumların listesini yayımladı. Listede başı, 476 bin 720 dolar (4 milyonu aşkın) fonla Ruşen Çakır'ın kurup yönettiği Medyascope adlı haber portalı çekti. ABD'li vakfın yayımladığı listede Türkiye'den birçok kurumun olması da dikkat çekti.

Öne çıkan dernekler

Aralarında; Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, Mezopotamya Vakfı, IKSV, , Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM), TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ile Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün (DİSA) de bulunduğu kurumlar arasında, en çok destek alan kuruluşlar ise şöyle:

Medyascope: 476 bin 720 dolar

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24: 124 bin 15 dolar

140Journos: 60 bin dolar

Serbestiyet: 49 bin 995 dolar