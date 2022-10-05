İşte elektrik ve doğal gaz faturasını düşürmenin en etkili yolları! Bunları yapan az para öder

Enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş, doğal gaz ve elektrik faturasını düşürecek önerilerini sıraladı. Evlerde en çok enerji tüketen ekipmanların beyaz eşyalar, elektronik cihazlar ve aydınlatma cihazları olduğunu söyleyen Karataş, doğal gaz ve elektrik faturalarını düşürmek için şu önerilerde bulundu:

-Elektrik süpürgelerindeki filtrelerin sürekli temizlenmesi yüzde 10'a kadar tasarruf sağlayabilir. Saç kurutma makinelerinde enerjinin yüzde 90'ı boşa gidiyor. Bir buzdolabı 0,3 kilovatsaat elektrik harcarken saç kurutma makinesi bir saat çalışsa 2 kilovatsaat harcıyor, 6 katından fazla. Onun için saçın havluyla önce ıslaklığını almak çok önemli.

-Aynı şeyi ütü için de söyleyeceğim. Bir ya da iki gömlek ütüleyecekseniz evde bir bardaktan daha az suyla bu işi yapabilirken ütüyü tamamen doldurup ısıtmaya kalkarsanız 2400 vat yani 2,4 kilovat kadar muazzam bir enerji harcarsınız.

-Su ısıtıcılar da çok kullanılıyor. Evde yemek yaparken suyu bir su ısıtıcıda ısıtmakla doğal gazlı bir ocakta ısıtmak arasında iki kattan fazla maliyet farkı var. Doğal gaz daha ucuz.

-Bulaşık makinesinin doğru biçimde doldurulması çok önemli. Mutlaka tam doldurmalıyız ama çok yüksek sıcaklıkta çalıştırmayalım. 50 derece ile 70 derece arasında yüzde 30 ila 40 elektrik tasarrufu sağlarsınız çünkü hem çamaşır makinesinde hem de bulaşık makinesinde esas elektrik enerjisini su ısıtmak için harcıyorsunuz.

-Yemek yapılırken fırının kapağını bir kere açıp kapattınız, yüzde 10 ila yüzde 20 enerji gitti. Hatta belki zamanı iyi ayarlanabilirse son birkaç dakikasında fırını kapatıp o ısıdan istifade edilmesi de sağlanabilir.

-Yine en önemli olan şey evlerde yemek yapılırken yemek tenceresinin kapağını kapatmak. Bakın bu o kadar önemli ki o tencere için harcadığınız enerjiden yüzde 50 tasarruf elde edebilirsiniz.