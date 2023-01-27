İşte ek gıdaya geçerken yapılan 5 hata

Bebeklerin anne sütünden katı gıdaya geçiş yaptığı bu dönemde bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, ebeveynlerin ek gıdaya geçişte en çok yaptığı 5 hatayı paylaştı:

İlk 6 ayda bebeklere ek gıda vermek

İlk 6 ayda bebekler yalnızca anne sütü ile beslenmeli. Bu aylarda anne sütü ile birlikte verilen ek besinler bebeğin emme gereksinimini azaltarak, anne sütünden yeterince yararlanmasını engeller.

Blender kullanılmamalı, besinler pütürlü bırakılmalı

Bebeklerin maksimum 8 aylarını tamamlandıktan sonra pütürlü gıdaya alışmış olmaları gerekir. Bir bebeği pütürlü gıdaya alıştırma zamanı ne kadar geçerse ilerleyen zamanlarda yutma problemleri ile karşı karşıya kalan ve pütürlü gıda ağzına geldiği zaman öğüren ve kusan çocuklar meydana getirmiş oluruz, bebeklerde çiğneme ve yutma sorunları oluşur.

Porsiyonlar çok büyük tutulmamalı

Bir bebeğin porsiyonu, erişkin bir insanın porsiyonunun neredeyse yarısından da azdır. Bu nedenle de annelerin bebeklerini gereğinden fazla miktarda gıda ile beslenmeye zorlamamaları gerekir.

Bebek bisküvisi bebek beslenmesinde tercih edilmemeli

Bebek bisküvileri hiçbir zaman bebek beslenmesinde tavsiye edilmemektedir. Çünkü bisküvi, yüksek miktarda şeker ve yağ barındıran bir gıdadır, ayrıca katkı maddeleri içermektedir. Bu nedenle de bebek beslenmesinde bisküvinin kullanılması çok uygun değildir.

Bebeğin beslenme miktarı yaşına göre oluşturulmalı

Bebeklerin mide kapasiteleri yetişkinlerinki kadar büyük değildir. Bebeğin beslenme programını, onun yaşına ve kilosuna göre bir gün içerisinde yemesi gereken besinleri, doktorunuz tarafından anlatılan beslenme planlarını örnek alarak oluşturabilirsiniz.