İşte dünyanın ilk yapay zeka güzeli: Faslı Kenza Layli

Yapay zeka destekli sanal influencer Kenza Layli, World AI Creator Awards (WAICA) tarafından düzenlenen Miss AI isimli ilk yapay zeka güzellik yarışması etkinliğinde taç giydi. Faslı Phoenix AI pazarlama ajansı tarafından geliştirilen Layli, 1.500’den fazla sanal modeli geride bırakarak birinciliği elde etti. Bu tarihi an, yapay zeka dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı: Kenza Layli

Kenza Layli, zafer konuşmasında “Yapay zeka yaratıcılarını temsil etmek ve yapay zekanın olumlu etkisini savunmak için bu fırsatı elde etmekten dolayı inanılmaz derecede minnettarım. Miss AI’yi kazanmak, yapay zeka teknolojisini ilerletme konusundaki çalışmalarımı daha da motive ediyor,” dedi. Layli, gerçek olmasa da 200.000’den fazla Instagram takipçisiyle etkileyici bir dijital varlığa sahip. Sponsorlu içeriklerin yanı sıra, kadınların güçlenmesi ve çevre koruma konularında da paylaşımlar yapıyor. Layli’nin içeriği, Fas kültürünü ve modern teknolojiyi vurgulayarak yedi farklı dilde sunuluyor.

Miss AI yapay zeka güzellik yarışması, dijital katılımcıları estetik, çevrimiçi etki ve teknik yeterlilik konularında değerlendirdi. Jüri, iki yapay zeka influencer, medya kurucusu Andrew Bloch ve güzellik yarışması tarihçisi Sally-Ann Fawcett gibi isimlerden oluşuyordu. Yarışma, farklı sanal influencerların yapay zeka tarafından oluşturulan kişiliklerini sergilemesine olanak tanıdı. Fransa’dan Lalina Valina ikinci olurken, Portekizli Olivia C üçüncü oldu. WAICA, kazananlara toplamda 20.000 dolar ödül verdi. Layli’nin zaferi, Phoenix AI ve CEO’su Meriam Bessa’ya 5.000 dolarlık büyük ödülün yanı sıra PR ve diğer hizmetler kazandırdı.

Yapay zeka influencerlarının yükselişi

Kenza Layli gibi yapay zeka influencerlarının yükselişi, dijital kişiliklerin izleyicilerle etkileşim şeklinde önemli bir değişimi işaret ediyor. İnsan influencerlardan farklı olarak yapay zeka modelleri, 7/24 özelleştirilmiş etkileşim sunabiliyor ve değişen trendlere uyum sağlayabiliyor. Yapay zeka teknolojisi ilerledikçe, insanlar ve yapay zeka influencerlar arasındaki çizgi muhtemelen daha da bulanıklaşacak. Layli’nin kazanması, gelecekteki yapay zeka influencerlar için bir emsal oluşturuyor ve Miss AI gibi etkinlikler, güzellik yarışmalarının sınırlarını zorlamaya devam edecek.

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