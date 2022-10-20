İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

Dünyanın en zengin futbolcusu açıklandı. Herkes Cristiano Ronaldo ve Messi'yi düşünürken sürpriz bir isim listenin en başında yer aldı. Bir dönem Leicester City'nin genç takımında forma giyen Faiq Bolkiah, zenginliğini futbola değil babasına borçlu.

Dünyanın en zengin fakat en başarısız futbolcusu belli oldu. Kariyerinde sürekli düşüş yaşayan Faiq Bolkiah, gelmiş geçmiş en zengin futbolcu seçildi. Herkes Messi ve Ronaldo'yu beklerken Faiq Bolkiah'ın listenin en başında yer almasının sebebi babası...

2009 yılında İngiltere'nin Southampton kulübünde futbola başlayan Bolkiah, 2013 tarihinde Arsenal'dan deneme teklifi aldı. Bu olaydan yaklaşık bir sene sonra Chelsea'nin alt yapısında forma giydi. Sonrasında Leicester City'ye transfer olan Bolkiah üç yıl sonra Portekiz Ligi ekibi Maritimo'ya transfer oldu.

Şimdilerde ise Tayland Premier Ligi ekiplerinden Chonburi FC'de forma giyen Faiq Bolkiah'ın 20 milyar dolarlık net serveti bulunuyor. Faiq Bolkiah'ın babası, 50. yaş gününde doğum günü kutlaması olarak Michael Jackson'ı özel olarak Brunei'ye getirmiş ve konser verdirmişti. Sırf bu konser için Jackson'a 12.5 milyon dolar vermişlerdi...

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni Faiq, tam 20 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu konumunda bulunuyor. Genç futbolcunun babası Jefri'nin kendisine ait tam 2 bin 300 otomobili olduğu biliniyor.