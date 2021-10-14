İşte dünyanın en genç krateri

Yeni Akit/Ankara

Dünyanın en genç krateri Çin’de orman içinde bulundu. Şimdiye değin bilinen dünya üzerindeki en büyük krater, Güney Afrika’daki 300 kilometre çapındaki bir krater olurken, ancak 2 milyar yıllık krater o kadar eski ki, kalan izlerden pek bir şey görülmüyor.

İzleri çok daha net olan yeni kraterlerin sayıları ise oldukça az. Dünyada yaklaşık 190 çarpma krateri var, ancak bunların çoğunun erozyonla ortadan kalktığı biliniyor. Ancak Çinli araştırmacılar, insanlığın şimdiye değin gördüğü en büyük göktaşı krater izini buldu. Söz konusu krater, Heilongjiang eyaletinde bulunan Yilan kentinin kuzeybatısında, Çin’in en iyi korunmuş ormanlık alanlarından birinde yer alıyor.

Yaklaşık 100 metre çapında bir meteorit çarpmış!

Yilan krateri, 1,85 kilometre çapında ve 579 metre derinliğindeki bir hilal biçiminde. Meteoritics & Planetary Science’da yayımlanan bir incelemede kraterin yalnızca güney ucunun küçük bir kesiminin eksik olduğu geri kalan tarafların iyi korunmuş olduğu belirtiliyor. Yerel halkın çok iyi bildiği ama şimdiye değin inceleme konusu yapılmamış olan bu jeolojik yapının, karbon testine göre 49 bin yıl önce, yaklaşık 100 metre çapında bir meteorit tarafından meydana getirildiği düşünülüyor.



Araştırmacılar, kraterlerdeki mevcut verileri karşılaştırdı ve bunun son 100 bin yılda dünya üzerindeki en büyük göktaşı etkisi olduğunu belirledi. Çarpma anında Heilongjiang, birçok memelinin yaşadığı yoğun ormanlarla kaplıydı. İnsan faaliyetinin izleri de keşfedildi, bu da yerlilerin bu felaketi canlı yaşadığı anlamına geliyor. Göktaşının büyüklüğü göz önüne alındığında, şokun Sibirya ve Asya’nın uzak bölgelerinde de hissedildiği tahmin ediliyor.